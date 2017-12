Invitation aux médias - Nouveau sport créé au Québec : Iceball, brise la glace !

Bibliothèque et Archives Canada et l'équipe de l'exposition L'Expérience juive canadienne vous convient à un événement spécial pour célébrer le hockey et le trophée Hart. Pendant une journée seulement, les amateurs de sport pourront voir l'un des...

L'iceball est un nouveau sport d'hiver créé au Québec, qui se joue sur la glace. Sur patins, les joueurs doivent marquer le plus de points possible en faisant entrer le ballon dans la zone de but adverse. Les deux...