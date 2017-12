Huit inscriptions en louvite hiéroglyphique mettent en lumière la fin des Hittites







La géographie politique de la partie occidentale de l'Asie mineure à la fin de l'âge de bronze (vers 1 200 av. J.-C.) a finalement été définie. Les manuels de transcription des hiéroglyphes hittites devront être réécrits.

Huit inscriptions en louvite hiéroglyphique, chacune ayant plus de 3 000 ans, ont été publiées pour la première fois, doublant ainsi en une seule fois le nombre de signes transmis datant de l'âge de bronze à partir de ce texte oublié depuis des millénaires. Le géoarchéologue suisse Eberhard Zangger et le linguiste néerlandais Fred Woudhuizen ont publié aujourd'hui les documents dans un article en ligne mis à disposition par Talanta - Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society (https://luwianstudies.academia.edu/EZangger ).

Ancienne propriété du préhistorien britannique James Mellaart (1925-2012), les documents ont été acquis en juin 2017. Selon les notes de Mellaart, les inscriptions ont été découvertes en Turquie occidentale au cours du 19e siècle. À l'époque, personne n'était en mesure de lire ces signes. Cependant, les archéologues ont reproduit minutieusement sur papier les dessins de ces documents. Tout cela était supposé être publié lors d'un projet international de recherche s'étalant de 1956 à 1984. Hélas, tous les chercheurs ayant participé à ce projet ont fini par mourir avant toute publication.

Parmi les documents se trouve un bloc en pierre calcaire de 29 mètres de long et 30 centimètres de haut. Ce dernier a été trouvé en 1878 dans un village nommé Beyköy, à environ 34 kilomètres au nord de l'actuelle ville turque d'Afyonkarahisar. À ce jour, il s'agit du plus long document découvert datant de l'âge du bronze d'Anatolie, et en tant que de tel, il permet d'en savoir davantage sur la langue louvite et le texte hiéroglyphique qui étaient largement répandus sur une période d'environ 1 400 ans.

Les documents mettent en lumière la fin de l'âge de bronze dans les régions de la Méditerranée orientale, y compris la fin du Royaume des Hittites et des invasions des peuples de la mer. Des centaines de lieux sont listés dans ces inscriptions, ce qui permet de définir la géographie politique de la partie occidentale de l'Asie mineure vers 1 200 av. J.-C. Les chercheurs se sont penchés sur cette question pendant près d'un siècle.

