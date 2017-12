Le Fonds de solidarité FTQ annonce une nouvelle initiative d'appui à l'innovation pour les entreprises québécoises







Faits saillants

Une nouvelle approche en 3 temps :

Diagnostic de l'entreprise pour identifier des pistes d'innovation



Étude de faisabilité financée jusqu'à 75 % par le Fonds



Mise en oeuvre des solutions avec financement de 1 M$ et plus

Accompagnement par le Fonds et son réseau dans toutes les régions du Québec

Financement sur mesure et sans exigence de garanties par le Fonds

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Profitant du séminaire sur le financement organisé cette semaine par Aéro Montréal, Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, a lancé Solunov, la nouvelle initiative du Fonds en matière d'innovation. Rappelons que dans le cadre de sa planification stratégique annoncée l'année dernière, le Fonds a identifié l'innovation et le secteur de l'aérospatiale en tant que priorités d'investissement.

Pour inciter davantage d'entreprises québécoises à prendre le virage de l'innovation, le Fonds adopte une approche en trois temps. Ainsi, en plus du financement, le Fonds s'associe avec des experts en innovation, dont Inno Centre et le Réseau TransTech, pour mieux accompagner les entreprises dans la découverte des possibilités d'innovation les plus prometteuses, leur validation puis leur réalisation.

Le Fonds assumera d'abord les coûts liés au diagnostic pour les entreprises admissibles. Par la suite, le Fonds offrira du financement sur mesure :

jusqu'à 75 % des coûts d'une étude de faisabilité, pour un maximum de 250 000 $, à un taux réduit, avec l'accompagnement d'experts;

1 million de dollars et plus pour la réalisation d'un projet d'innovation.

Pour en savoir plus, visiter le site Web du Fonds au fondsftq.com/solunov.

Citations

« C'est par l'innovation, sous toutes ses formes, que les entreprises québécoises peuvent améliorer leur productivité et leur compétitivité. L'innovation est donc une de nos priorités, non seulement pour les entreprises du secteur de l'aérospatiale, mais pour toutes les entreprises que nous soutenons. Nous avons d'ailleurs lancé récemment Solunov pour accompagner les entreprises depuis l'idéation jusqu'à la réalisation de leurs projets d'innovation. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ

« Depuis une année, nous sensibilisons les entreprises québécoises à l'importance d'innover. Solunov est une nouvelle étape. Elle permettra aux entrepreneurs de lancer les projets nécessaires pour être encore plus compétitifs et mieux affronter les défis de l'économie mondiale. »

Alain Denis, vice-président principal, Innovation et Agroalimentaire, Fonds de solidarité FTQ

« L'innovation est un élément clé de tout succès mondial, et ce, surtout pour les entreprises québécoises. C'est d'ailleurs grâce à ses produits innovants que Triotech a réussi à se démarquer et à devenir le numéro un mondial dans son domaine. »

Ernest Yale, président et chef de la direction, Triotech

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 12:11 et diffusé par :