Les directeurs des systèmes d'information canadiens révèlent leurs projets d'embauche pour le premier semestre de 2018

Les responsables des technologies font état de leurs principales préoccupations et des compétences recherchées

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - L'embauche de professionnels dans le secteur technologique devrait demeurer stable au début de 2018, selon le plus récent rapport de Robert Half Technology sur les prévisions de l'embauche et les tendances locales en TI. Huit pour cent des directeurs des systèmes d'information (DSI) canadiens indiquent qu'ils prévoient ajouter des professionnels de la technologie à temps plein à leurs équipes au cours du premier semestre de l'année, soit une proportion équivalente à celle du deuxième semestre de 2017, et une hausse de quatre points comparativement à cette période l'an dernier. En plus des projets d'embauche, le rapport présente les compétences technologiques recherchées et les principales priorités d'affaires des DSI.

« Au cours des prochains mois, les responsables canadiens des technologies chercheront à former des équipes de professionnels hautement spécialisés, tout particulièrement ceux qui détiennent des compétences en réseautage et en soutien informatique », a déclaré Deborah Bottineau, gestionnaire régionale principale de Robert Half Technology. « Pour pouvoir embaucher ces candidats, les organisations doivent agir rapidement et être prêtes à leur offrir des régimes de rémunération concurrentiels et intéressants, qui conviennent à divers styles de travail et besoins. »

Projets d'embauche et défis de l'embauche

Plus des trois quarts (76 %) des responsables des technologies s'attendent à maintenir le niveau de dotation en pourvoyant aux postes vacants. Le marché des talents en technologie continue d'être concurrentiel, si l'on considère que 34 % des responsables de l'embauche affirment qu'il est plutôt difficile ou très difficile de trouver des professionnels compétents en TI.

Compétences recherchées

Selon les répondants, les compétences les plus recherchées au sein de leur entreprise sont, entre autres, les suivantes :

Gestion de réseaux sans fil (69 %) Soutien informatique (67 %) Administration des réseaux (67 %) Gestion de base de données (66 %) Administration d'un environnement Windows (65 %)

Principales priorités

Lorsqu'on leur demande d'indiquer leur principale priorité pour les six prochains mois, 35 % des DSI déclarent qu'ils se concentreront sur la mise à niveau de systèmes existants pour accroître l'efficacité de l'entreprise. D'autres priorités comprennent les suivantes :

Innovation et soutien de la croissance de leur entreprise (30 %)

(30 %) Maintien de la sécurité des systèmes des TI et protection des renseignements de l'entreprise (22 %)

(22 %) Maintien en poste du personnel (6 %)

(6 %) Innovation technologique et investissement dans de nouvelles technologies (6 %)

« Les leaders des TI sont responsables non seulement de conserver les données et de les protéger, mais également de voir à l'intégration de nouvelles technologies afin d'améliorer les processus d'affaires et leur efficacité », a ajouté Mme Bottineau. « Les organisations prospères reconnaissent que des professionnels talentueux sont à la tête de ces initiatives et elles accordent constamment la priorité au recrutement et au maintien en poste des meilleurs talents. »

Méthodologie du sondage

Le sondage a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante. Pour assurer que le sondage soit représentatif de tous les secteurs, l'échantillon a été stratifié en fonction du nombre d'employés. Les résultats ont été pondérés pour tenir compte de la population d'employés appropriée au Canada. Le rapport se fonde sur des entrevues téléphoniques menées auprès de plus de 270 DSI au Canada, à qui l'on a demandé de révéler leurs projets d'embauche pour le semestre à venir. La marge d'erreur est de +/-5,0 % et le niveau de confiance est de 90 %. Robert Half Technology suit les activités d'embauche en TI au Canada depuis 1995.

