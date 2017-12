Sur la chaîne citoyenne MAtv durant les Fêtes







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - MAtv invite les téléspectateurs à découvrir la programmation offerte par leur télévision citoyenne durant la période des Fêtes. Des moments de détente et de plaisir, ainsi que des rencontres chaleureuses sont au programme.

Pour les passionnés de cinéma québécois !

MAtv offre aux téléspectateurs une incursion au coeur du cinéma d'ici avec Fantasia... tout court!, une sélection de soixante-dix courts métrages présentés dans le cadre du Festival Fantasia 2017. Étonnants, touchants, choquants, parfois horrifiants, ces courts métrages explorent les facettes de l'être humain sous toutes ses formes et ses incarnations, même les plus déjantées! Un rendez-vous privilégié pour les amateurs de cinéma. Voir la promo. Calendrier complet des films sur MAtv.ca.

Un rendez-vous avec l'histoire du Québec

MAtv convie les téléspectateurs à un grand rendez-vous soutenu par le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ). Animé par Martine Desjardins, Je me souviens! permettra de découvrir les courts métrages d'un collectif de réalisateurs soulignant l'anniversaire d'événements marquants dans l'histoire du Québec. Avec la touche personnelle des cinéastes de différentes générations, ces films, scénarisés par Michel Duchesne, racontent des fables à hauteur d'homme avec comme trame de fond des moments clés de notre histoire. Réalisées par Babel films, ces oeuvres portent sur le 400e anniversaire de l'établissement en Nouvelle-France de Louis Hébert, Marie Rollet et leurs enfants, sur le 50e anniversaire de la visite du général Charles de Gaulle, ainsi que sur le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française. Voir la promo



Le moulin à paroles

Olivier Turcotte, dit Jos Violon, interprète trois contes inédits écrits dans l'esprit de l'auteur du 19e siècle, Louis Fréchette. Mis en images à travers la plume de l'artiste peintre de talent Jean-Claude Légaré et mis en musique par Feber E. Coyote, ces contes prennent vie devant les yeux des téléspectateurs, les transportant dans une autre époque.

Sur les traces du Coyote

Documentaire sur la recherche de financement du réalisateur Feber E. Coyote pour son long métrage Hank est en ville. Le film traite de l'Américanité, de la musique western et de ses pionniers et rend hommage à la réalisation du cinéma québécois des années 1950.

Chansons pour Hank

Dans ce spectacle de musique de Feber E. Coyote, enregistré devant public au Moulin du Portage à Lotbinière, ce dernier s'entoure des musiciens du Rêve du Diable : Lily Thibodeau et Grégoire Painchaud. Cinéaste et auteur-compositeur-interprète, Feber s'est donné comme défi de produire la trame sonore de son film Hank est en ville qui est en voie d'être financé et tourné.

Nous autres à l'usine

Tourné dans le cadre du 100e anniversaire de la ville de Donnacona, ce documentaire retrace l'histoire de sa papetière. Cette dernière a joué un rôle important dans le développement de la ville. Fermée en 2008, les anciens travailleurs se souviennent...

Le hockey de la LHJMQ de retour en janvier

Cet hiver, les fans de hockey junior sont conviés à près d'une dizaine de matchs de hockey de la LHJMQ. Le 5 janvier à 19 h, les Cataractes de Shawinigan affronteront les Remparts de Québec en direct du Centre Vidéotron.

Pour l'horaire complet de la programmation des Fêtes consultez le site MAtv.ca

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l'application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux Facebook, YouTube et Instagram.

SOURCE MAtv

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 12:10 et diffusé par :