Grand Montréal comédie fest voit le jour - Le nouveau festival d'humour prendra l'affiche du 1er au 15 juillet 2018

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Un nouveau joueur débarque dans le petit club des grands festivals Montréalais, dîtes bienvenue au Grand Montréal comédie fest. Fondé et opéré par des humoristes, présenté en partenariat avec le Mouvement Desjardins et la salle L'Olympia de Montréal, le Grand Montréal comédie fest donne rendez-vous au public québécois dès l'été 2018, soit du 1er au 15 juillet.

Déjà, Grand Montréal comédie fest a confirmé récemment la présentation de sa toute première production, Vive ton courage, un spectacle bénéfice annuel visant à soutenir les initiatives du Regroupement québécois des CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), de la Fondation Marie-Vincent et de l'organisme La Traversée, à qui les profits de la soirée seront remis.

Animé par Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé, Vive ton courage réunira sur la scène de L'Olympia, le 24 avril 2018, une pléiade d'humoristes de talent dont François Bellefeuille, Mélanie Couture, Véronic DiCaire, Jean-Thomas Jobin, Maude Landry, Sylvain Larocque, Dominic Paquet, Laurent Paquin, Martin Petit, Mario Tessier, Silvi Tourigny et Mike Ward, dans une mise en scène signée Marie-Christine Lachance et Réal Béland. D'autres noms s'ajouteront à cette distribution choc dans les prochaines semaines.

Le plus gros nouveau festival d'humour au monde est en branle et livrera une partie du contenu de sa première édition ainsi que sa programmation dès la semaine prochaine.

Vive ton courage du Grand Montréal comédie fest

Le 24 avril 2018, à L'Olympia

