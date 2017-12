Mise à jour - Des produits de santé naturels non autorisés, dont les produits « Smart Brain Formulations » et « Cutting Edge Naturals », vendus par Robert Lamberton peuvent poser des risques pour la santé







OTTAWA, Dec. 13, 2017 /CNW/ - Suite à un récent avis de Santé Canada à propos d'un produit de santé non autorisé, « SmartBrain Formulations Serotonin Support », Santé Canada élargit son avis pour inclure tous les produits vendus par l'entreprise, qui peuvent présenter des risques graves pour la santé. Ces produits sont considérés comme fabriqués dans des conditions insalubres sur un site qui n'est pas homologué par Santé Canada. Santé Canada a saisi tous les produits et l'équipement de fabrication trouvés sur le site.

L'entreprise opère sous plusieurs noms : Robert Lamberton Consulting, Cutting Edge Naturals; et Cutting Edge Nutraceuticals. Elle vend divers produits et formulations personnalisées qui sont promus pour une variété de problèmes de santé et qui ont été mis en vente en ligne et par courriel. Cela comprend les produits vendus sous les noms de marque « SmartBrain Formulations » et « Cutting Edge Naturals », dont la vente n'a pas été autorisée au Canada.

Les inspecteurs de Santé Canada ont constaté que les surfaces et l'équipement de fabrication étaient sales et que les ingrédients étaient entreposés dans des contenants non scellés. Des conditions de fabrication insalubres peuvent entraîner des problèmes tels que la contamination bactérienne, ce qui peut poser de graves risques pour la santé, surtout chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Santé Canada a émis l'avis concernant les produits « SmartBrain Formulations Serotonin Support » après avoir constaté la présence d'une contamination par E. coli, qui peut causer de graves problèmes de santé comme de vives crampes d'estomac, de la diarrhée liquide ou sanglante profuse, des vomissements, de la nausée et des maux de tête.

Un produit, « Neuroactin Plus Pro » (NPN 80063407, détenu par Robert Lamberton Consulting), est homologué par Santé Canada et semble avoir également été fabriqué sur ce site. Santé Canada a suspendu cette licence de mise en marché, ce qui signifie que personne ne peut légalement vendre ce produit.

Ce que vous devriez faire

Cessez d'utiliser les produits fabriqués par cette entreprise (Robert Lamberton Consulting; Cutting Edge Naturals et Cutting Edge Nutraceuticals) et consultez un professionnel de la santé pour toute question ou préoccupation.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vous assurer que la vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé autorisés ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi faire une recherche pour savoir si ces produits ont été autorisés, dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1 866 234-2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

Santé Canada prendra d'autres mesures au besoin pour atténuer les risques pour la santé des Canadiens et informera ces derniers au besoin.

Santé Canada prendra d'autres mesures au besoin pour atténuer les risques pour la santé des Canadiens et informera ces derniers au besoin.

