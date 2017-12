Stratégie numérique du Québec - Le gouvernement a écouté les solutions proposées par la FQM







QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Ce sont les solutions que propose la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui se retrouvent au sein de la Stratégie numérique du Québec présentée aujourd'hui par le premier ministre, M. Philippe Couillard, et par la vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade. L'objectif de brancher l'ensemble des ménages du Québec, peu importe où elles sont situées, d'ici les cinq prochaines années en mettant en place les infrastructures nécessaires a été chaudement accueilli par la FQM.

«?Notre Comité sur l'accès aux technologies de l'information et des communications en région a travaillé sans relâche dans les dernières années afin de trouver des solutions pour brancher l'ensemble des municipalités du Québec, dont plusieurs se retrouvent dans cette stratégie. En utilisant déjà les réseaux en place comme ceux d'Hydro-Québec et le Réseau d'information scientifique du Québec (RISQ) ainsi qu'en misant sur les projets des MRC et des municipalités nous arriverons à atteindre cet objectif ambitieux de brancher toutes les régions du Québec d'ici cinq ans?», a déclaré le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

En effet, la FQM demandait depuis de nombreuses années que l'on mette en place un véritable plan pour brancher les régions du Québec en tenant compte des réseaux de fibre optique qui étaient déjà déployés sur le territoire. L'annonce d'une étude de faisabilité pour l'utilisation du réseau d'Hydro-Québec plus tôt cet automne a suscité beaucoup d'espoir au sein des régions plus éloignées des grands centres et en le combinant son réseau avec celui du RISQ comme le suggère la stratégie, les capacités de branchement augmentent.

«?Le déploiement du réseau est absolument nécessaire si nous voulons assurer le développement local et régional et la vitalité de nos communautés. Et ce développement se passe par des activités liées au numérique, entre autres, au commerce électronique. Sans accès à Internet ou avec une connexion peu efficace, cela était impossible. Maintenant, des entreprises en région pourront viser des marchés à l'extérieur de leur communauté et attirer des investissements dans leurs régions?», a ajouté M. Lehoux.

La FQM reconnaît aussi toute la pertinence de mettre en place un Conseil du numérique afin de surveiller la progression et l'évolution de la Stratégie du numérique. Elle demande d'ailleurs qu'un siège soit réservé à un représentant des municipalités en région pour avoir accès aux réalités des gens qui vivent à l'extérieur des centres urbains.

En terminant, la FQM tient à rappeler qu'il ne faut pas oublier le déploiement du réseau cellulaire qui, dans bien des régions, fait cruellement défaut. Bien qu'il s'agisse d'une compétence fédérale, la Fédération est prête à joindre la force des municipalités à celle du gouvernement du Québec pour accentuer la pression auprès d'Ottawa afin que l'ensemble du territoire soit couvert par un réseau cellulaire de qualité.

«?Il faut que le gouvernement fédéral emboîte le pas. Ottawa ne peut pas rester sur les lignes de côtés. Il doit s'impliquer financièrement dans cette stratégie et il doit surtout s'assurer que l'ensemble des régions du Québec puisse avoir accès au réseau cellulaire à large bande?», a conclu le président de la FQM.

