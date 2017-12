L'ASFC lance une technologie visant à accélérer le passage à la frontière et à renforcer la sécurité - La technologie d'identification par radiofréquence est maintenant opérationnelle à certains points d'entrée canadiens







OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Il est important pour les Canadiens et notre économie d'assurer la sécurité de notre frontière et l'efficacité de ses opérations. Chaque jour, des échanges commerciaux d'une valeur de près de 2,5 milliards de dollars sont effectués entre le Canada et les États-Unis, et plus de 400 000 voyageurs traversent la frontière.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui que la technologie d'identification par radiofréquence (IRF) est maintenant entièrement opérationnelle à certains points d'entrée canadiens.

Les voies munies de l'IRF ont un lecteur capable de saisir les données des puces IRF de certains documents de voyage, notamment la carte électronique de résident permanent du Canada; le permis de conduire Plus de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario; et la carte des programmes NEXUS et EXPRES.

Si les voyageurs possèdent des documents de voyage munis d'une puce IRF, le lecteur IRF lit la puce lorsque le véhicule s'approche de la guérite. Les données sur le voyageur sont récupérées dans des bases de données sécurisées, une évaluation des risques est effectuée automatiquement et les données sont affichées sur l'écran de l'agent des services frontaliers. La technologie d'IRF permet de gagner du temps en éliminant la nécessité pour les agents d'entrer manuellement l'information relative aux voyageurs dans les systèmes de l'ASFC.

Deux voies régulières pour les voyageurs ont été munies de la technologie d'IRF aux points d'entrée suivants : Douglas, Pacific Highway et Aldergrove, en Colombie-Britannique; Emerson, au Manitoba; Lansdowne, pont Ambassador (Windsor), pont Peace (Fort Erie), pont Queenston (Niagara), pont Rainbow (Niagara), en Ontario.

Ces améliorations aux infrastructures permettront d'accroître l'efficacité aux points d'entrée terrestres les plus achalandés au Canada. Dès les prochains mois, l'ASFC sera aussi en mesure de lire certains documents compatibles à l'IRF délivrés par les États-Unis, ce qui permettra au Canada de s'aligner sur la technologie déjà utilisée aux États?Unis.

« L'ajout de la technologie d'identification par radiofréquence à l'ensemble des outils de l'ASFC viendra simplifier le traitement des voyageurs et améliorer les mesures de sécurité à la frontière. C'est là une autre façon dont l'Agence utilise la technologie pour aider les agents des services frontaliers à assurer l'efficacité et la sécurité à la frontière. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

L'IRF consiste à utiliser des champs électromagnétiques de radiofréquence sans contact et sans fil pour transférer des données afin de procéder à l'identification et au suivi automatiques de marqueurs attachés à des objets.

La puce et le lecteur IRF permettent de lire et d'afficher à distance les documents de voyage compatibles avec la technologie d'IRF, avant l'arrivée du véhicule à la guérite d'inspection primaire.

Les voies munies de la technologie d'IRF sont des voies ordinaires que tous les voyageurs peuvent utiliser, avec ou sans document compatible avec la technologie d'IRF.

Aucun renseignement personnel n'est sauvegardé sur la puce.

