L'Équipe canadienne des rallyes Subaru remporte la victoire au rallye Big White Winter de C.-B.

MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2017 /CNW/ - L'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) a clôturé la saison 2017 du Championnat des rallyes canadiens (CRC) sur une note favorable en remportant la victoire au rallye Big White Winter en Colombie-Britannique.

Composée du pilote Antoine L'Estage et de son copilote Alan Ockwell, l'équipe SRTC a de nouveau dominé du début à la fin, ajoutant à son tableau de la saison une autre victoire à l'épreuve comptant 10 étapes et 176 kilomètres à travers les montagnes couvertes de neige à l'extérieur de Kelowna, C.-B. Cette cinquième victoire de suite couronne un retour impressionnant pour L'Estage et Ockwell qui n'étaient pas parvenus à terminer les deux premières épreuves de la saison. Cette victoire a aussi permis à L'Estage de décrocher le titre au Championnat des pilotes 2017 et à Ockwell, celui au Championnat des copilotes, leurs 10e et 5e titres respectivement.

« Nous sommes ravis de terminer la saison sur une victoire », a déclaré L'Estage. « Notre saison n'a pas été parfaite, mais toute l'équipe a travaillé fort tout au long de l'année pour nous permettre de décrocher ces titres. Grâce au travail de Subaru Canada et des gens chez Rocket Rally, nous avons remporté les trois titres -- Pilote, Copilote et Constructeurs. Nous avons été confrontés à des défis cette année, et ces défis font partie intégrante de notre sport. »

En plus de l'équipe SRTC qui a offert une performance spectaculaire, plusieurs autres équipages avaient choisi la marque Subaru. Neuf des dix premiers équipages à franchir la ligne d'arrivée étaient à bord d'une Subaru, couronnant une saison impressionnante, puisque Subaru a remporté le Championnat des constructeurs alors qu'il restait encore deux épreuves au calendrier.

Les gagnants de Championnats recevront leur trophée lors d'un gala qui se tiendra en janvier à Pointe-Claire, au Québec.

Pos. Chrono Véhicule Classe Pilote / Copilote 1 01:58:44,90 Subaru WRX STI 2015 Ouv. 4RM L'Estage/Ockwell 2 02:02:58,00 Subaru Crosstrek 2016 Ouv. 4RM Semenuk/Hall 3 02:05:12,50 Mitsubishi Lancer EVO IX 2005 Prod. 4RM Neiksans/Kotane 4 02:11:06,90 Subaru WRX STI 2008 Ouv. 4RM Stanick/Burnley 5 02:15:01,90 Subaru Impreza WRX STi 2004 Prod. 4RM Harding/Ma 6 02:16:09,30 Subaru WRX 2015 Prod. 4RM Spencer/Kesslar 7 02:17:47,50 Subaru Impreza 2.5 RS 2000 Ouv. 4RM Sikora/Donaldson 8 02:18:29,10 Subaru Crosstrek 2016 Ouv. 4RM Nickel/Gelsomino 9 02:19:45,30 Subaru WRX STI 2017 Ouv. 4RM Nease/Skucas 10 02:19:49,30 Subaru Impreza WRX 2004 Prod. 4RM Liang/Szewczyk

