Budbo lance une vente de jetons pour propulser la technologie de chaîne de blocs au sein de l'industrie canadienne du cannabis

Se fondant sur les contrats intelligents, le grand livre de distribution immuable mettra de l'ordre au sein d'une industrie naissante

NEWPORT BEACH, Californie, 13 décembre 2017 /CNW/ -- Budbo, une suite de produits pour les entreprises consacrée à l'analyse des données pour le secteur du cannabis, annonce officiellement sa vente de jetons pour sa plate-forme, qui sera construite avec la technologie de chaîne de blocs. Budbo, une société des États-Unis établie en Californie, commercialisera sa solution dans l'ensemble de l'industrie émergente du cannabis au Canada, qui deviendra prochainement le premier pays du G7 à légaliser au palier fédéral l'utilisation de la marijuana à des fins récréatives. On s'attend à ce que les détaillants puissent commencer à vendre légalement cette substance dès juillet 2018. Selon Marijuana Business Daily, les ventes de cannabis pour usage récréatif devraient atteindre 4,5 milliards $ au Canada en 2021.

La chaîne de blocs aidera Budbo à atteindre son objectif, soit devenir l'assise par excellence des données de l'écosystème du cannabis dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. L'expertise de Budbo et son immersion dans ce secteur permet à l'entreprise d'adopter une approche axée de l'intérieur vers l'extérieur afin d'élaborer sa chaîne de blocs pour le cannabis -- un contraste marqué avec l'approche axée de l'extérieur vers l'intérieur des sociétés comme IBM, qui a récemment annoncé ses plans visant à concevoir un système de chaîne de blocs pour suivre les ventes de marijuana en Colombie-Britannique.

Fondée sur la plate-forme Ethereum, la solution de Budbo, qui vise l'ensemble de l'industrie, habilitera les entreprises et les organismes de réglementation du cannabis au Canada à obtenir une sécurité, une transparence et une commodité complètes, alors que cette industrie émergente croît de manière exponentielle.

Le concept de Budbo pour l'ensemble de l'industrie sera le premier du genre, soit une solution entièrement intégrée reposant sur la chaîne de blocs pour les interactions normalisées et réglementées entre les usagers de cannabis, les dispensaires et les services de livraison. La technologie GPS permettra aussi de suivre les déplacements du cannabis, et ce, de la graine à la vente. La technologie de chaîne de blocs permet de rationaliser simultanément toutes les activités liées au cannabis, car elle loge un grand livre immuable qui tire parti de cryptojetons découlant de contrats intelligents. Voici quelques avantages :

Enregistrement et stockage des événements du cycle de vie du produit

Vérification de l'identité du patient

Assurance transactionnelle

Commande d'équipement

Gestion de l'inventaire

l'inventaire Suivi de la graine à la vente

Gestion de la clientèle

clientèle Suivi et vérification de la livraison

Plate-forme d'analyse

« Imaginez, si vous le voulez bien, que la totalité de l'industrie du cannabis est une organisation autonome décentralisée », affirme Luke Patterson, président et cofondateur de Budbo. « Les renseignements des patients et leur pharmacothérapie seront chiffrés et stockés de façon sécuritaire dans le grand livre d'une chaîne de blocs. Les contrats intelligents permettent le transfert sécuritaire des biens grâce à une preuve d'expédition, une note de chargement et une preuve de livraison vérifiables. L'évaluation médicale de la puissance du cannabis est vérifiée et ne peut être altérée après que le produit ait quitté le laboratoire pour se rendre au dispensaire. »

Tournée vers le public, la plate-forme de Budbo est la meilleure application mobile de sa catégorie. Elle est déjà utilisée par près de 100 000 usagers mobiles et plus de 2 000 fournisseurs (dispensaires). Sa fonctionnalité rappelant « Tinder », unique à l'industrie du cannabis, est conçue pour apparier les usagers de cette substance avec les meilleures correspondances ou les choix les plus appropriés relativement aux variétés de cannabis et aux produits dérivés en fonction de leurs préférences, de manière à les diriger vers les dispensaires les plus près qui vendent ces variétés et produits. Le tableau de bord dorsal d'intelligence commerciale de Budbo habilite les cultivateurs, les fabricants et les dispensaires à connaître précisément les produits qu'ils cultivent, commercialisent et stockent. La plate-forme offre aussi un service de suivi de la livraison visant à assurer la visibilité et la conformité réglementaires complètes du processus d'acheminement du cannabis. Budbo dispose de plus de 150 véhicules qui effectuent les livraisons sur une base quotidienne.

Les jetons Budbo vendus permettront l'intégration de la solution Budbo à toutes les tierces parties par l'entremise d'une interface de programmation d'applications, permettant à un milieu centralisé de données propres au cannabis de prospérer rapidement. La prévente de jetons a débuté le 27 novembre 2017, alors que la vente publique de jetons commencera le 15 janvier 2018. Vous trouverez plus d'information sur la vente de jetons de Budbo et sur les façons d'y contribuer à l'adresse www.Budbo.io.

Plusieurs chefs de file influents et innovants des secteurs du cannabis et de la chaîne de blocs se sont joints à Budbo à titre de conseillers, dont Randal Crowder, cofondateur de TEXO Ventures, une firme d'investissement qui se concentre sur les sociétés à vocation technologique tirant parti de la technologie de chaîne de blocs. Il y a aussi Michael Hodges, cofondateur de Online Blockchain PLC et développeur de logiciels comptant plus de 30 ans d'expérience, de même que John David Carrasco, chef de la direction de CannLiv, un producteur de produits issus du cannabis et un promoteur de solutions de cryptomonnaie progressives liées au cannabis, entre autres.

À propos de Budbo

Budbo a été fondée en novembre 2016 dans un but précis : fournir, en repoussant les frontières de la technologie, un médicament de la plus grande qualité qui soit aux patients qui utilisent le cannabis. Chaque décision prise par la société relève de cette vision, qu'il s'agisse de lancer une application mobile destinée au consommateur, d'offrir un soutien aux cultivateurs pour la logistique et le suivi, et maintenant d'implanter dans toute l'industrie une solution axée sur la chaîne de blocs. Nous sommes reconnaissants de pouvoir continuer de repousser les frontières de la technologie au nom des usagers du cannabis. Budbo est ouverte à tout partenariat potentiel avec des entreprises de partout au Canada qui sont actives dans ce secteur. Communiquez avec nous à l'adresse hello@budbo.io pour en apprendre plus.

