Eurocine Vaccines relève le défi de la grippe







Tandis que l'Australie a été confrontée à l'une des saisons grippales les plus dures depuis des décennies[1], Eurocine Vaccines se prépare pour la phase de développement suivante, une deuxième étude clinique sur son premier vaccin candidat Immunosetm FLU, afin de lutter contre cette maladie.

Encouragée par l'attribution récente de deux brevets, en Australie et aux États-Unis, et par l'obtention de résultats positifs lors d'une étude clinique récente, Eurocine Vaccines franchit maintenant une nouvelle étape dans l'accomplissement de sa vision : créer le premier vaccin antigrippal par voie nasale approuvé pour les enfants de moins de deux ans.

« Le brevet obtenu aux États-Unis cette année prouve la réussite de notre stratégie de brevets. Nous détenons désormais au moins un brevet pour chacune de nos demandes de brevet, protégeant ainsi la valeur de notre technologie par nos droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, nous pouvons maintenant passer à l'étape de développement suivante et réviser aussi notre stratégie de portefeuille », a déclaré le Dr Hans Arwidsson, CEO d'Eurocine Vaccines.

La prochaine étude - une décision stratégique

Les personnes âgées et les jeunes enfants[2] sont des populations qui ne disposent pas de la capacité immunitaire présente chez les jeunes adultes, d'où la nécessité d'un vaccin adjuvant permettant de stimuler la protection contre les maladies. Ainsi, conçue pour inclure les personnes âgées, la prochaine étude représente un choix stratégique.

« Même si engager plus d'adultes dans nos essais constitue une nécessité avant de pouvoir faire des études sur des enfants plus jeunes, le choix de personnes âgées dans notre prochaine phase ajoute de la valeur à la fois en enrichissant nos connaissances sur les effets adjuvants dans les systèmes immunitaires plus faibles et également en ouvrant un segment de marché supplémentaire sans négliger notre vision », a commenté le Dr Anna-Karin Maltais, CSO d'Eurocine Vaccines.

Un portefeuille élargi de vaccins par voie nasale

Dans un même temps, la technologie de vaccination par voie nasale peut être appliquée dans de nombreux autres domaines, offrant des avantages pratiques pour les patients, grâce à l'administration sans aiguille, un coût d'administration réduit et une protection double avec des anticorps à la fois dans la muqueuse et dans le sang.

Eurocine Vaccines va donc continuer d'évaluer un élargissement de son portefeuille de produits avec des partenaires et de manière indépendante.

À propos d'Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines utilise sa technologie cliniquement approuvée Endocinetm pour développer un vaccin antigrippal par voie nasale breveté pour les enfants et les personnes âgées. Au sein du marché des vaccins antigrippaux, le segment pédiatrique est celui qui affiche le plus haut taux de croissance. En effet, l'OMS préconise de faire vacciner les enfants contre la grippe. Une étude clinique a été réalisée avec le produit principal de la société, le vaccin candidat antigrippal quadrivalent par voie nasale Immunosetm FLU. Les résultats ont mis en évidence son innocuité et une réponse immunitaire à la fois dans la muqueuse nasale et dans le sérum, ce qui constitue une bonne base pour la poursuite du développement d'Immunosetm FLU. La prochaine étude clinique aura lieu pendant la saison grippale 2017/2018 et comprendra des personnes âgées.

L'action Eurocine Vaccines, EUCI, est cotée en bourse sur le marché Aktietorget, code XSAT, en Suède.

