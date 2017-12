De TOU.TV à Air France, MaXi fait le tour du monde







Créée par Groupe Média TFO et Frima, la série jeunesse MaXi, conçue d'abord pour appareils mobiles, fait ses débuts sur plusieurs plateformes numériques à travers le monde.

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Groupe Média TFO est fier d'annoncer l'arrivée de MaXi sur différentes plateformes numériques internationales. Les 26 épisodes de 11 minutes chacun seront désormais offerts sur ICI Tou.tv de Radio-Canada, sur l'application jeunesse eJunior KidsTV des Émirats arabes unis, ainsi qu'aux jeunes voyageurs à bord des avions d'Air France et ceux de la compagnie aérienne taïwanaise, Eva Air.

« Nous sommes heureux de constater que notre vision d'élargir l'accès numérique à nos contenus vient de se concrétiser à nouveau par la distribution, sur trois continents différents, d'une de nos séries Jeunesse phare. Porteuse de valeurs inclusives et environnementales, MaXi est une fière représentation de notre pays. En faisant rayonner nos contenus en Ontario, c'est avec l'ensemble du Canada et du reste du monde que nous partageons la richesse culturelle et linguistique de notre province.» - Glenn O'Farrell, Président et chef de la direction de Groupe Média TFO

« Nous sommes très enthousiastes de voir nos jumeaux siamois à temps partiel et leurs comparses trouver un public de plus en plus vaste grâce à ces nouvelles diffusions. Pour Frima, le déploiement de MaXi à l'international est d'autant plus important qu'il représente la matérialisation d'efforts soutenus dans la production de séries originales en animation. Nous sommes fiers de constater que notre vision de développement de propriétés intellectuelles qui mise à la fois sur notre talent créatif en animation et notre ADN d'innovation numérique porte fruit. » - Philippe Bégin, Vice-président propriétés intellectuelles de Frima

MaXi : une série qui dénonce l'impact de l'activité humaine sur l'environnement

Chaque épisode entraîne le public dans les aventures rocambolesques de Mara et Xilo; des jumeaux siamois à temps partiel vivant dans le monde fantastique de Vakarma où l'humour, la musique et le jeu s'entremêlent. De par ses thèmes universels qui sensibilisent son public aux impacts de l'activité humaine sur l'environnement, la série se veut un reflet métaphorique des changements climatiques actuels qui sauront toucher et séduire les jeunes de partout dans le monde.

MaXi : une série qui fait place à l'inclusion et au co-visionnement

Originaux, uniques et inclusifs, que ce soit le père aveugle de Mara et Xilo ou Jack LE licorne, les personnages de MaXi valorisent les différences de tous en invitant son auditoire à aller à la découverte de l'autre. Tout un chacun pourra s'identifier à ses personnages attachants.

Les aventures vécues par les deux protagonistes et leurs amis ont été pensées pour captiver toute la famille et favoriser l'écoute entre parents et enfants. MaXi offrira assurément à son nouveau public international des moments uniques de partage en famille car, sa popularité, MaXi la doit à ses sujets d'actualité et ses valeurs universelles et rassembleuses.

L'application mobile : plus de 8 500 téléchargements les premières semaines après sa sortie

Conçue pour tablettes et téléphones intelligents avant tout, MaXi ajoute à ses qualités un aspect participatif. L'application mobile de la série, téléchargée 8 500 fois en huit semaines, permet aux jeunes de s'improviser scénaristes et réalisateurs en créant leurs propres bandes dessinées interactives qu'ils peuvent partager avec leurs amis.



Pour voir la bande annonce de MaXi, cliquez ici .

À propos de Frima Studio

Frima est un leader dans le secteur du divertissement et de l'innovation. Depuis sa création en 2003, l'entreprise a développé tout un éventail de produits médiatiques, incluant des jeux vidéo, des effets visuels et des animations. L'expertise de Frima englobe également la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les jouets connectés. En plus de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de renommée internationale, tels LEGO, Mattel, Zynga, Ubisoft, Hasbro et Electronic Arts, Frima développe des propriétés originales à succès, telles Chariot, Nun Attack, FATED et MaXi.

À propos de Groupe Média TFO

À la fine pointe de l'apprentissage numérique, Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français. TFO dessert deux millions d'élèves et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada. Groupe Média TFO s'est mérité deux Silver Play Buttons de YouTube et plus de 450 millions de visionnements sur son réseau de 24 chaînes. Son contenu a remporté plusieurs prix, d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Prix Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

