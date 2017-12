Placements Mackenzie annonce les distributions en espèces de décembre 2017 finales pour ses fonds négociés en bourse







TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de décembre 2017 finales pour ses fonds négociés en bourse (FNB) indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la NEO Bourse Aequitas (NEO). Les porteurs de parts inscrits au registre le 19 décembre 2017 recevront une distribution en espèces payable le 28 décembre 2017.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distribution par part ($) CUSIP ISIN Fréquence

du versement Bourse FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie MGB 0,10617 $ 55452P101 CA55452P1018 Mensuelle TSX FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie MUB 0,07953 $ 55454N104 CA55454N1042 Mensuelle TSX FNB de revenu à taux variable Mackenzie MFT 0,08574 $ 55453X103 CA55453X1033 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie MKB 0,06055 $ 55452R107 CA55452R1073 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie MHYB 0,08776 $ 55454M106 CA5545M1068 Mensuelle NEO FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie MCSB 0,02800 $ 55452Q109 CA55452Q1090 Mensuelle TSX FINB Diversification maximale Canada Mackenzie MKC 0,09610 $ 55453L109 CA55453L1094 Trimestrielle TSX FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie MUS 0,06128 $ 55453M107 CA55453M1077 Trimestrielle TSX FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie MEU 0,03567 $ 55453P100 CA55453P1009 Trimestrielle TSX FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie MWD 0,05362 $ 55453N105 CA55453N1050 Trimestrielle TSX FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie MXU 0,10991 $ 55454L108 CA55454L1085 Trimestrielle TSX FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie MEE 0,19919 $ 55453Q108 CA55453Q1081 Semestrielle TSX FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie MPCF 0,01452 $ 55454D106 CA55454D1069 Semestrielle TSX FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie MWMN 0,00623 $ 55455C107 CA55455C1077 Annuelle NEO FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy MIVG 0,00760 $ 55454E104 CA55454E1043 Annuelle TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

