Rivemont - Premier fonds de cryptomonnaies (Bitcoin)

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Rivemont a le grand plaisir d'annoncer qu'il est maintenant possible d'investir dans le fonds Rivemont crypto. Après plusieurs mois d'efforts, Rivemont offre enfin l'opportunité de participer à l'essor sans précédent des cryptomonnaies.

Premier et seul fonds québécois spécialisé dans les cryptomonnaies, il est accessible aux investisseurs canadiens accrédités et aux clients de gestionnaires de portefeuille.



La capitalisation globale des cryptomonnaies dépasse aujourd'hui les 640 milliards de dollars canadiens. La plus connue est sans contredit le Bitcoin.

Le Fonds est surtout une façon simplifiée d'investir dans le marché émergent et complexe des cryptomonnaies, tout en profitant de l'expertise d'analystes aguerris dans le domaine. Les cryptomonnaies représentent possiblement l'opportunité d'une génération, similaire au développement de l'internet dans les années 90. Nous n'en sommes qu'aux premiers pas de l'implantation et de l'adoption de cette technologie révolutionnaire.

Le Fonds Rivemont crypto, la façon intelligente d'investir dans les cryptomonnaies.

Symbole du fonds : MAJ710

Fondé en 2010 et avec des bureaux à Montréal et Gatineau, Rivemont est une firme de gestion de portefeuille offrant des stratégies de placement novatrices aux investisseurs qui recherchent des rendements solides avec une gestion efficace de la volatilité des marchés. Nous offrons des stratégies traditionnelles pour une clientèle en gestion privée ainsi que des fonds alternatifs. Pour plus d'informations, visitez www.rivemont.ca/crypto ou par courriel au crypto@rivemont.ca.

Les parts du Fonds Rivemont crypto peuvent fluctuer de façon très importante. Le Fonds est disponible en vertu de dispenses prévues aux exigences de prospectus, conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, et il n'est donc offert qu'aux investisseurs qualifiés, incluant les clients de gestionnaires de portefeuille. Ce document ne constitue pas une recommandation ni un conseil lié à un investissement et est présenté à titre d'information seulement.

