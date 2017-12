Appréciez des divertissements en famille grâce au service saisonnier de Porter à Myrtle Beach







TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - C'est maintenant le moment de commencer à planifier votre première escapade de la nouvelle année, car Porter Airlines reprendra son service saisonnier à destination de Myrtle Beach à compter du 14 février 2018. Les billets sont en vente maintenant sur le site www.flyporter.com ou par le biais de votre agent de voyages.

Le court vol de l'aéroport Billy Bishop de Toronto fait de Myrtle Beach une destination idéale pour ceux qui rêvent d'un climat plus chaud. Des vols sont offerts deux fois par semaine les mercredis et samedis, avec une fréquence accrue durant la période de relâche de mars. Le service se terminera la19 mai. Porter est la seule compagnie aérienne à offrir des vols sans escale à partir du Canada.

«C'est le moment de prendre de l'avance sur la planification de vos vacances», déclare Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «En réservant un vol, vous avez quelque chose à espérer une fois la période des fêtes terminée.»

Les voyages constituent également un excellent cadeau. Porter offre des certificats-cadeaux de n'importe quel montant par le biais de son centre d'appels au 1-888-619-8622.

Myrtle Beach est une destination de golf d'élite. La région compte plus de 200 terrains de golf pour les joueurs de tous les calibres. Les terrains locaux sont reconnus pour leur qualité de jeu et pour être impeccablement entretenus.

Les forfaits vacances Évasions Porter (www.porterescapes.com) facilitent les voyages dans le Sud en combinant l'hébergement dans certains des centres de villégiature les plus recherchés de Myrtle Beach :

Bay Watch Resort and Conference Centre

Camelot by the Sea

Doubletree Resort by Hilton Myrtle Beach Oceanfront

Marina Inn at Grand Dunes

Sheraton Broadway Plantation

The Patricia Grand

Des vols de correspondance sont offerts par le biais de Toronto à partir de nombreuses destinations desservies par Porter. L'horaire complet est disponible à www.flyporter.com.

