« La coexistence pacifique des technologies C-V2X et ITS-G5 offre les bénéfices nets les plus élevés pour l'Europe »







BRUXELLES, December 13, 2017 /PRNewswire/ --

La 5GAA et les décideurs politiques de l'UE débattent de l'avenir de la 5G pour les véhicules connectés et automatisés

La 5G Automotive Association (5GAA), une association trans-sectorielle des télécommunications et de l'industrie automobile, a tenu un débat politique le mardi 5 décembre à Bruxelles portant sur les actions concrètes nécessaires à la mise en oeuvre des véhicules automatisés et connectés 5G en Europe. Un thème récurrent pendant le débat de mardi a été le développement et la mise en oeuvre cohérents de la technologie C-V2X (cellular vehicle to everything), qui va permettre aux automobiles de communiquer via des réseaux cellulaires avec d'autres véhicules connectés, mais également la possibilité d'effectuer des communications ad-hoc sans l'implication d'aucun réseau cellulaire (par ex. en cas de faible couverture). Les décideurs politiques et l'industrie sont confrontés au défi permanent de créer un cadre cohérent permettant l'innovation du secteur privé tout en assurant un déploiement sûr et économiquement viable des nouvelles technologies.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/618815/5GAA.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/618816/Markus_Dillinger.jpg )

Les participants ont entendu un vaste éventail de différents représentants politiques et administratifs européens, parmi lesquels Eddy Hartog, directeur de l'unité Mobilité et modes de vie intelligents de la Commission européenne, Attila Benedek (conseiller du membre du Parlement européen István Ujhelyi, rapporteur sur la stratégie européenne STI-C), Jaime Moreno García-Cano de l'autorité routière espagnole, ou encore Andreas Geiss, directeur de l'unité Politique du spectre de la Commission européenne. La 5GAA était représentée par son secrétaire, Markus Dillinger d'Huawei, et par les membres de son conseil d'administration Luke Ibbetson de Vodafone, Joachim Göthel de BMW, Rainer Krumrein de Daimler et Friedhelm Ramme d'Ericsson.

Ce débat coïncide avec la consultation publique en cours de la Commission sur sa stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C), qui se tiendra jusqu'au 5 janvier 2018. La technologie C-V2X promet d'améliorer considérablement la sécurité routière et de faciliter les flux de circulation au sein de l'UE. Au bout du compte, les avantages de cette technologie dans l'ensemble de l'UE pourraient permettre d'économiser plusieurs milliards d'euros, ceux-là mêmes qui sont perdus chaque année à cause des accidents de la route et des embouteillages.

Markus Dillinger, secrétaire et membre du comité exécutif de la 5GAA, a déclaré : « La 5GAA a été créée pour souligner le besoin urgent de développer des technologies qui rendent nos routes plus sûres et plus intelligentes. Le débat d'aujourd'hui a réuni des parties prenantes des secteurs public et privé afin de parler des capacités de ces technologies ainsi que de l'accélération de la création d'un cadre réglementaire dans lequel l'industrie peut travailler. »

Pendant l'événement, des analystes d'Analysys Mason et de SBD Automotive ont présenté les conclusions d'une analyse de rentabilité de la mise en oeuvre de la technologie C-V2X. Les retours socio-économiques du déploiement de systèmes STI-C pourraient représenter 43 milliards d'euros d'ici 2035 en Europe, si les technologies C-V2X et Wi-Fi Standard IEEE 802.11p sont capables de coexister dans la bande de fréquences 5,9 GHz. La 5GAA a également présenté une étude évaluant les avantages en termes de sécurité routière des technologies LTE-V2X (PC-5) et IEEE 802.11p au sein de l'UE. Selon cette étude, la technologie LTE-V2X (PC5) est supérieure à la technologie 802.11p dans la réduction des décès et des blessures graves. Elle démontre par ailleurs que l'absence d'interopérabilité entre les technologies n'est pas susceptible de présenter un obstacle important à la réduction des accidents de la route sur le court à moyen terme. Bill McKinley, rapporteur de la 5GAA sur les tests et essais, et Rainer Krumrein de Daimler ont aussi présenté la perspective de la 5GAA sur les performances et les capacités futures de la technologie C-V2X.

L'événement s'est achevé par une discussion d'experts sur le thème du cadre adéquat permettant d'accélérer le déploiement des STI-C à travers l'Europe. Une attention particulière a été accordée aux communications à courte portée dans la bande 5,9 GHz et aux quatre principes politiques directeurs établis par la Commission européenne : des services de sécurité sans compromis pour tous les utilisateurs en cas de mise en oeuvre de plusieurs technologies, la neutralité des technologies concernant la réglementation du spectre, l'utilisation efficace du spectre et l'introduction sur le plus long terme de la 5G pour la poursuite du développement d'une mobilité coopérative, connectée et automatisée.

Luke Ibbetson, directeur de la R&D chez Vodafone Group et membre de la 5GAA, a commenté : « Les technologies C-V2X et ITS-G5 doivent coexister de manière pacifique dans la bande 5,9 GHz. Les études socio-économiques et de sécurité routière présentées à l'occasion de cet événement indiquent que la coexistence offre les bénéfices nets les plus élevés pour l'économie européenne, représentant 43 milliards d'euros d'ici 2035. »

Joachim Göthel, responsable principal du projet 5G-Alliance de BMW et membre de la 5GAA, a ajouté : « La technologie C-V2X offre une solide voie d'évolution vers la 5G, laquelle est absolument essentielle pour permettre une conduite entièrement connectée et automatisée à l'avenir, tout en assurant un déploiement rapide pour de nombreuses fonctionnalités sur le très court terme, grâce à l'utilisation des réseaux cellulaires existants. »

À propos de la 5GAA

La 5GAA est une association trans-sectorielle entre les industries cellulaire et automobile qui vise à développer, tester et promouvoir des solutions de communication, initier leur standardisation et accélérer leur disponibilité commerciale et leur pénétration sur le marché mondial, tout en répondant aux besoins de la société en matière de mobilité connectée et de sécurité routière grâce à des applications comme la conduite automatisée, l'accès universel aux services et l'intégration dans les villes intelligentes et les transports intelligents.

Contact presse: Robbe Libbrecht, Robbe.libbrecht@finnpr.com, +32-49723-3038

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 10:17 et diffusé par :