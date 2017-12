Fonds conjoncturel de développement - Québec octroie 38 000 $ pour des travaux d'amélioration du parc Bellevue de Waterville

C'est avec enthousiasme que la Société du parc Jean-Drapeau a dévoilé en primeur aujourd'hui, la programmation et les nouveautés de la 35e édition de la Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons. Parce qu'une Fête des neiges sans neige,...

Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution, publiera ses résultats pour le quatrième...