Fondaction investit 1 million de dollars pour soutenir le Groupe de Plomberie Bow







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Fondaction est heureux d'annoncer un investissement d'un million de dollars pour soutenir le Groupe de Plomberie Bow, un chef de file en Amérique du Nord en fabrication de tuyaux et raccords de plomberie destinés aux secteurs résidentiel, commercial et industriel. Active depuis plus de 75 ans, l'entreprise, qui a su évoluer et s'adapter au marché, est réputée pour la qualité de ses produits et son service à la clientèle hors pair.

Cet investissement a contribué au rachat de l'entreprise par Gilles Cyr, gestionnaire émérite et ancien président de Supremex, et de cette façon, assure le maintien du siège social et de l'usine de production dans la région de Granby, au Québec.

«?En soutenant cette entreprise innovatrice dont la réputation n'est plus à faire, Fondaction l'aide non seulement à poursuivre ses opérations en sol québécois, et ainsi maintenir près de 250 emplois, mais également à l'exportation de ses produits aux États-Unis et à l'international?», a expliqué Geneviève Bouthillier, chef adjointe de l'investissement de Fondaction. «?Depuis ses débuts Fondaction s'est donné pour mission d'encourager la création et le maintien d'emplois dans une perspective de développement durable. Nous sommes aussi fiers d'appuyer un acquéreur qui favorise une approche de gestion participative et qui impliquera les employés dans différents comités et processus comme nous le faisons au sein de notre organisation. »

«?Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la région de Granby. Le soutien de Fondaction permet de consolider nos emplois et notre développement. L'avenir s'annonce prometteur?!?», a indiqué Gilles Cyr, nouveau président du Groupe de Plomberie Bow.

Le Groupe possède sa propre usine de fabrication à Granby depuis 1939. Le siège social et le centre de distribution sont situés à Ville Mont-Royal. L'entreprise compte également deux autres centres de distribution à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Memphis, au Tennessee.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de près de 1,6 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de près de 137?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises de l'économie sociale.

