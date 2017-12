Dévoilement en primeur des nouveautés de l'édition 2018 de la Fête des neiges de Montréal







Juste à temps pour Noël, profitez de la prévente d'ACCROPASSES afin d'offrir à vos proches une expérience hivernale inoubliable!



MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que la Société du parc Jean-Drapeau a dévoilé en primeur aujourd'hui, la programmation et les nouveautés de la 35e édition de la Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons.

Parce qu'une Fête des neiges sans neige, ce n'est pas pareil; le début des festivités a été décalé d'une semaine par rapport à l'horaire des dernières années, afin de profiter de conditions climatiques plus favorables aux activités hivernales. L'édition 2018 se tiendra donc au parc Jean-Drapeau les fins de semaine du 20 janvier au 11 février.

Des activités et spectacles pour toute la famille

Tout au long de la Fête, une variété d'artistes se produiront sur scène lors de performances en plein air enlevantes. De plus, lors de ces quatre week-ends festifs, petits et grands pourront participer à plus d'une vingtaine d'activités dont la majorité sont gratuites, incluant plusieurs nouveautés qui feront le bonheur de toute la famille.

Mettez au défi votre vertige en faisant le Grand saut. Sortez le bûcheron en vous et venez tenter votre chance au Lancer de la hache. Ou aventurez-vous dans le mont Boullé afin de découvrir l'histoire du Parc à travers le parcours Deux îles, un parc, une ville...

Pour une pause bien méritée, visitez la Zone Faim de loup pour prendre une bouchée tout en assistant à des performances intimistes de chansonniers.

Les nombreuses activités incontournables de la Fête des neiges de Montréal seront aussi de retour, dont le Bateau de glace, les Traîneaux à chiens et les Trottinettes des neiges Télé-Québec, pour n'en nommer que quelques-unes. Les visiteurs pourront aussi apprécier une Plaine Tim Hortons complètement renouvelée, regroupant les Glissoires de glace, la Tyrolienne, ainsi que le Sentier des patineurs.

Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la programmation complète de la Fête des neiges de Montréal 2018.

Vivez l'expérience ultime avec l'ACCROPASSE et oubliez les files d'attente

La majorité des activités offertes à la Fête des neiges sont gratuites, mais pour les plus aventuriers qui n'en auraient toujours pas assez, il est possible de se procurer l'ACCROPASSE qui donne accès aux Glissoires de glace, à la Tyrolienne et au Grand saut.

Pour la 35e édition, un système de réservation de plage horaire sera mis en place afin d'éviter les files d'attentes pour les activités les plus populaires.

En plus de donner accès à ces trois activités pendant les huit jours de la Fête, les détenteurs d'ACCROPASSE bénéficieront d'une panoplie d'autres avantages dont l'entrée gratuite à la Biosphère, musée de l'environnement, et au Musée Stewart, ainsi que des rabais sur la location de patins, les tours de traîneaux à chiens et aux concessions alimentaires.

Profitez dès maintenant d'un rabais de 25 % en vous procurant l'ACCROPASSE en prévente d'ici le 19 janvier 2018 au parcjeandrapeau.com. Une occasion rêvée d'offrir une expérience dont ils se souviendront longtemps.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Minute Maid, Coors Light, Lafleur, La Presse+, CKOI, Rythme FM, The Beat, 98.5 FM, Météomédia, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

