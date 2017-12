Réaction de la Mosquée Ahl-ill Bait suite au reportage diffusé sur TVA Nouvelles le 12 décembre







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Suite au reportage de la journaliste Marie-Pier Cloutier diffusé par TVA Nouvelles le 12 décembre dernier, les membres de la direction de la Mosquée Ahl-ill Bait nient vigoureusement avoir demander l'exclusion de qui que ce soit sur le site en construction faisant face à son établissement.

« La Mosquée Ahl-ill Bait entretient de bonnes relations avec l'entrepreneur depuis le début du chantier. C'est donc avec surprise et stupéfaction que nous réagissons aujourd'hui. Nous avions effectivement demandé l'accès au stationnement, sur l'heure du midi les vendredis, mais n'avons jamais demandé l'exclusion de personne. Cette requête, si elle existe, ne provient pas de notre organisation.» - Moayed Altalibi

Les déclarations contenues dans le reportage concernant l'exclusion des femmes sur le chantier sont non seulement fausses, mais alimentent le cynisme et porte préjudice à toutes les communautés. Ce type de fausses nouvelles contribuent à l'effritement social entre les Québécoises et Québécois de confessions musulmanes et non-musulmanes. Les déclarations rapportées sont en contradiction avec les valeurs de respect et d'appréciation des femmes dans la Mosquée et sur leur lieu de travail, quel qu'il soit.

La Mosquée Ahl-ill Bait est attristée qu'un tel reportage ait été diffusé par un média important sans vérification ou confirmation au préalable auprès de sa direction. Nous espérons que les faits soient rétablis afin de nous permettre de continuer à tisser des ponts entre nos communautés peu importent la confession ou le genre des individus qui les forment.

