Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan







Aujourd'hui, les musulmans chiites ismaéliens au Canada et dans le monde entier célèbrent l'anniversaire de Son Altesse le prince Karim Aga Khan

OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et partout dans le monde, les musulmans chiites imamites ismaéliens soulignent l'anniversaire de leur 49e imam héréditaire et chef spirituel, Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV.

Défenseur de la paix, de la diversité et du pluralisme, l'Aga Khan est reconnu mondialement pour son travail en faveur du développement économique des pays les plus pauvres. Par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement (AKDN) qu'il a fondé il y a plus de 60 ans, il se consacre à l'avancement de l'éducation, des services de santé et du développement rural, afin d'améliorer les conditions de vie des moins fortunés.

En cette année de Canada 150, l'anniversaire de Son Altesse est une belle occasion d'exprimer notre reconnaissance envers la communauté ismaélienne au Canada, qui contribue de multiples façons à notre société. Le travail de la Fondation Aga Khan Canada, l'installation du Centre mondial du pluralisme à Ottawa et la création du musée Aga Khan et du centre ismaélien à Toronto témoignent de cet engagement.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je me joins aux ismaéliens du Canada pour offrir mes meilleurs voeux à Son Altesse l'Aga Khan à l'occasion de son 81e anniversaire. Khushali Mubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 10:16 et diffusé par :