Groupe BMTC Inc. annonce le changement de la date de clôture de son exercice financier







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe BMTC inc. (la « société ») annonce le changement de la date de clôture de son exercice financier du 31 décembre au 31 janvier. Le changement de date de clôture de l'exercice financier de la société prend effet dès l'exercice financier courant, de sorte que la période comptable des prochains états financiers annuels correspondra à la période de treize mois close le 31 janvier 2018. À compter du 1er février 2018, les rapports financiers intermédiaires de la société correspondront aux trimestres clos les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.

L'avis de changement de la date de clôture de l'exercice financier de la société a été déposé sur SEDAR et peut être consulté à l'adresse suivante : www.sedar.com .

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

