Dévoilement de la Stratégie numérique - Le Québec, leader en matière de transformation numérique

QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le virage numérique constitue une formidable occasion de développement et de croissance pour le Québec, ses citoyens et ses entreprises. La société québécoise, qui a su se construire par l'audace, la créativité et l'esprit d'innovation, doit maintenant s'exprimer pleinement dans cette ère numérique et saisir les opportunités qu'elle offre.

Pour positionner le Québec comme leader en matière de transformation numérique et accompagner les citoyens et les entreprises à travers ces changements en profondeur, le Gouvernement du Québec déploie la Stratégie numérique du Québec. Il s'agit d'un projet de société permettant d'améliorer, par le numérique, la qualité de vie de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. L'élaboration de cette stratégie est un travail colossal de cocréation, sur lequel citoyens, entreprises, organisations, experts du milieu et plusieurs ministères ont travaillé ensemble.

Elle s'articule autour de sept orientations stratégiques, qui se déclinent chacune en une cible mesurable et quantifiable à atteindre d'ici cinq ans :

Avec la stratégie, le Québec se dote d'une vision qui assurera la cohérence des actions gouvernementales afin d'accélérer le déploiement, dans tous les milieux, d'une véritable culture numérique. Elle s'inscrit dans le virage numérique que le gouvernement veut prendre afin de préparer l'économie québécoise du 21e siècle.

« La venue de l'ère numérique modifie tous les aspects de notre existence. Elle marque une rupture avec les façons traditionnelles de penser et de faire. Elle fait en sorte que de nouvelles technologies sont maintenant présentes autant dans les sphères de notre société que dans les sphères sociales. La rapidité et la complexité des changements engendrés par le numérique nous obligent à être proactifs, à mener des actions concrètes, à élaborer des interventions ciblées et à adapter nos façons de faire. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit véritablement dans le virage numérique que notre gouvernement veut prendre afin de bâtir un nouveau Québec. Nous voulons, en propulsant le Québec à l'ère du numérique, optimiser les services publics, former les jeunes et les travailleurs à de nouveaux métiers, sensibiliser nos entreprises à prendre le virage numérique, améliorer l'accessibilité aux soins de santé et faire rayonner davantage notre culture. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« La Stratégie numérique du Québec est l'aboutissement d'un travail d'équipe et d'une réflexion approfondie, mais elle marque surtout le commencement d'une transformation sociétale que l'on veut réussie et harmonieuse, au bénéfice de tous les citoyennes et les citoyens. Nous comptons donc sur la mobilisation, la collaboration et l'adhésion de toutes les Québécoises et de tous les Québécois à ce grand projet qui transformera notre société. La stratégie trace la voie à suivre pour réussir ce grand virage numérique. La transformation numérique du Québec n'est plus un choix, mais bien un incontournable. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Prenez connaissance dès maintenant de la Stratégie numérique et partagez l'information à votre réseau en joignant la conversation sur #StratNumQc.

Pour plus d'information concernant la Stratégie numérique, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.economie.gouv.qc.ca/index.php?id=23097

