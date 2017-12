Pose des panneaux bleus et jaunes achevée au nouveau magasin IKEA de Québec







Ouverture toujours prévue pour la fin de l'été 2018

BURLINGTON, ON, le 13 déc. 2017 /CNW/ - IKEA Canada annonce que ses fameux panneaux aux couleurs emblématiques, bleu et jaune, sont maintenant tous posés sur la bâtisse du futur magasin de Québec ! L'ouverture reste prévue pour la fin de l'été 2018.

« La pose es panneaux bleus et jaunes étant maintenant terminée et la bâtisse entièrement murée, nous sommes sur le point d'offrir à la ville de Québec tout ce que les gens aiment de IKEA, et encore plus », affirme Annika Lenoir, directrice du magasin IKEA de Québec.

Durant les prochains mois, nous procéderons à son aménagement intérieur, visant à faire du magasin IKEA de Québec un des incontournables de l'enseigne. Cet espace de 31 587 mètres carrés (340 000 pi ca), dimensions équivalant à cinq terrains de football, fournira aux grands et aux petits l'occasion d'une agréable sortie en famille ! Outre les quelque 9 500 articles qu'elle y trouvera, la clientèle pourra s'inspirer des nombreuses idées fournies par nos ambiances-décor, notre salle d'exposition et notre fameux Marché. Également sur le long parcours, le Restaurant et la salle de jeux SMÅLAND, espace supervisé réservé aux enfants. Tout cela, sans compter nos multiples services, dont la livraison à domicile, l'assemblage, la planification et les retours.

En plus des 600 emplois déjà créés pour la phase construction, entre 200 et 250 postes seront bientôt affichés pour compléter l'équipe déjà en place au centre de cueillette et de commande de Québec.

« Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux employés dans un milieu de travail stimulant qui met l'accent sur le volet humain, ajoute Annika. J'encourage tous ceux et celles qui ont une passion pour l'ameublement et la décoration et qui aiment travailler avec le public, à postuler un emploi. » Différents postes seront ouverts dans tous les services : ventes, restauration, aménagement d'intérieur, ressources humaines, logistiques, exploitation, et plus encore.

Ayant déjà obtenu la certification LEED, le magasin IKEA de Québec concentrera ses efforts sur l'efficacité énergétique et l'évitement des déchets. Il sera équipé d'un mur Trombe (chauffage passif) et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Toutes ses sources lumineuses seront à DEL. Le magasin pratiquera ses activités dans le cadre d'une vision durable, tout en fournissant à sa clientèle un lieu inspirant, où trouver les idées pour mener une vie tout aussi durable. Ainsi, seront développés des concepts déco offrant plusieurs solutions, notamment pour réduire et trier les déchets, économiser l'eau et l'énergie et encourager un mode de vie plus sain.

Le magasin IKEA de Québec est le deuxième de ce type, construit dans le cadre d'un ambitieux projet visant à doubler notre empreinte commerciale afin d'être plus accessible à la majorité des gens. Cette stratégie de croissance a d'abord été appliquée au magasin de Halifax inauguré en septembre 2017. Un troisième magasin pleine surface ouvrira ses portes à London, Ontario, à l'automne 2019.

