Plusieurs hôpitaux de l'Ontario récompensés pour avoir maximisé le don de vie







Le Réseau Trillium pour le don de vie dévoile la liste des hôpitaux lauréats d'un prix en 2016-2017

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Le Réseau Trillium pour le don de vie est fier de remettre le nombre record de 36 prix à 29 hôpitaux et partenaires pour leur travail exceptionnel en lien avec le don d'organes et de tissus au cours du dernier exercice (1er avril 2016 - 31 mars 2017).

Ces hôpitaux et partenaires remarquables ont été récompensés par un prix dans quatre catégories (la liste complète des lauréats figure ci-après). Voici quelques faits saillants :

Vingt-sept hôpitaux ont reçu le Prix du taux de conversion provincial pour avoir atteint ou dépassé l'objectif d'un taux de conversion de 58 pour cent fixé par le Réseau Trillium pour le don de vie. Le taux de conversion est le pourcentage de donneurs d'organes potentiels (un patient décédé identifié comme ayant le potentiel de réaliser un don d'organes) qui sont effectivement devenus des donneurs d'organes.

pour avoir atteint ou dépassé l'objectif d'un taux de conversion de 58 pour cent fixé par le Réseau Trillium pour le don de vie. Le taux de conversion est le pourcentage de donneurs d'organes potentiels (un patient décédé identifié comme ayant le potentiel de réaliser un don d'organes) qui sont effectivement devenus des donneurs d'organes. Le Prix d'excellence a été remis à trois hôpitaux ( Hamilton Health Sciences , Horizon Santé-Nord et l' Hôpital d' Ottawa ) pour avoir atteint ou dépassé le taux de conversion provincial ciblé au moins quatre années d'affilée, ce qui prouve leur engagement exceptionnel à mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en matière de don.

, et l' ) pour avoir atteint ou dépassé le taux de conversion provincial ciblé au moins quatre années d'affilée, ce qui prouve leur engagement exceptionnel à mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en matière de don. Un hôpital, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l' Ontario , s'est vu remettre le Prix du taux de signalement courant provincial pour avoir maintenu un taux de signalement courant de 100 pour cent. Il s'agit du pourcentage de cas dans lesquels les hôpitaux ont avisé le Réseau Trillium pour le don de vie qu'un patient était décédé et qu'il y avait un potentiel de don d'organes ou de tissus.

, s'est vu remettre le pour avoir maintenu un taux de signalement courant de 100 pour cent. Il s'agit du pourcentage de cas dans lesquels les hôpitaux ont avisé le Réseau Trillium pour le don de vie qu'un patient était décédé et qu'il y avait un potentiel de don d'organes ou de tissus. Cinq professionnels des soins de santé ont reçu le Prix de Champion des dons pour avoir embrassé la cause du don et avoir piloté un changement de culture au sein de leur hôpital ou organisme respectif.

« L'Ontario a sauvé un nombre de vies record trois années d'affilée grâce à la transplantation, une réussite qui n'aurait pas été possible sans le dévouement de nos partenaires », a déclaré Ronnie Gavsie, présidente et chef de la direction, Réseau Trillium pour le don de vie. « Les prix d'excellence reflètent la façon dont les hôpitaux ont embrassé la cause du don et intégré le don à des soins de fin de vie de qualité. »

« Ces prix d'excellence représentent le travail acharné et l'engagement de nos hôpitaux ontariens à sauver des vies et améliorer la qualité de vie par le biais du don d'organes et de tissus », a déclaré le Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. « Au nom des 1 500 personnes en Ontario qui attendent actuellement de recevoir une transplantation qui leur sauvera la vie, nous applaudissons votre dévouement et nous vous remercions. »

Hôpitaux lauréats d'un prix en 2016-2017 :

Hôpital général de Brockville : Linda Peever , Championne des dons en milieu hospitalier

: , Championne des dons en milieu hospitalier Bluewater Health : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Centre hospitalier pour enfants de l'est de l' Ontario : Prix du taux de conversion provincial et Prix du taux de signalement courant provincial

: Prix du taux de conversion provincial et Prix du taux de signalement courant provincial Hôpital General and Marine de Collingwood : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital communautaire de Cornwall : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Grey Bruce Health Services : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hamilton Health Sciences : Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence

: Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence Horizon Santé-Nord : Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence

: Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence Hôpital Montfort : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital Joseph Brant Memorial : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Centre des sciences de la santé de Kingston : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Lakeridge Health : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial London Health Sciences Centre : Prix du taux de conversion provincial et Monica Olanski , Championne des dons en milieu hospitalier

: Prix du taux de conversion provincial et , Championne des dons en milieu hospitalier Centre régional de santé de North Bay : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Service de médecine légale de l' Ontario : Jeff Arnold et Joanne Whitney , lauréats du Prix Champion des dons de tissus

: et , lauréats du des dons de tissus Centre régional de santé de Peterborough : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital Queensway Carleton : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Association des soins de santé de Quinte : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Centre régional de santé Royal Victoria : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Sinai Health System : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital St. Michael : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital d' Ottawa : Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence

: Prix du taux de conversion provincial et Prix d'excellence Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Hôpital de Timmins et du district : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Trillium Health Partners : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial Institut de cardiologie de l'Université d' Ottawa : Prix du taux de conversion provincial

: Prix du taux de conversion provincial William Osler Health System : Prix du taux de conversion provincial et D re Alexandra McMillan , Championne des dons en milieu hospitalier

: Prix du taux de conversion provincial et D , Championne des dons en milieu hospitalier Hôpital régional de Windsor : Prix du taux de conversion provincial

Le Réseau Trillium pour le don de vie est un organisme sans but lucratif du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au don d'organes et de tissus destinés à la transplantation en Ontario ainsi que d'améliorer le système afin de sauver encore plus de vies.

SOURCE Le Réseau Trillium pour le don de vie

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 09:37 et diffusé par :