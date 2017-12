Opérations de déneigement - La Ville de Montréal décrète la première opération de chargement de la saison 2017-2018







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers ainsi que de l'environnement et du développement durable, Jean-François Parenteau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annoncent le début des opérations de chargement de la neige à compter de ce soir, le mercredi 13 décembre, à 19 h. Plus de 20 cm de neige devront être retirés du domaine public en priorisant les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères.

« J'invite les piétons, cyclistes et automobilistes à faire preuve de prudence et à planifier leurs déplacements. Nous déployons tous les efforts pour maximiser la mobilité de tous les utilisateurs du réseau. Tout le monde a son rôle à jouer. J'aimerais rappeler aux automobilistes dont le véhicule n'est pas adapté aux conditions hivernales de limiter leurs déplacements afin d'assurer la sécurité de tous », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les 19 arrondissements travaillent de concert pour offrir à tous les citoyens et toutes les citoyennes un service de chargement de la neige efficace. J'invite les Montréalais et les Montréalaises à participer aux efforts en évitant de garer leurs véhicules en angle et en respectant la signalisation sur rue. Pour que l'opération se déroule rapidement et de façon sécuritaire, nous invitons la population à la prudence à l'approche des véhicules de déneigement », a rappelé le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Dès ce soir, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur 10 000 km de rues et de trottoirs que compte Montréal. Cette vaste opération vise notamment à faciliter les déplacements, alors que s'amorce la période de magasinage du temps des Fêtes dans les rues commerciales et le centre-ville.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

