Innovation : Miser sur l'humain pour se démarquer







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Deux photos sont associées à ce communiqué de presse.

Croyant que l'innovation se joue tant sur le plan humain que technologique, des experts en accompagnement d'entreprises ont décidé d'unir leurs forces afin de créer un portfolio complet de services misant à la fois sur les ventes, les habiletés de leadership et l'accompagnement du capital humain dans le changement pour propulser la croissance de leurs clients.

Geneviève Desautels, l'une des figures de proue des approches « leadership authentique » et « pleine conscience » et l'entrepreneur de carrière, Philippe Richard Bertrand, s'associent à deux talents et esprits entrepreneuriaux en transformation organisationnelle, Julie Cantin et Sylvain Houde.

L'arrivée des nouveaux experts au sein d'Amplio Stratégies, qui jouit déjà d'une notoriété dans le marché de la consultation depuis quelques années, permettra d'offrir aux entreprises-clientes des outils complémentaires pour faire face aux enjeux qui affectent leur croissance, que ce soit sur le plan du développement des affaires, de l'innovation, de la transformation numérique ou de l'accompagnement du capital humain en situation de changement.

À l'ère de l'économie digitale et à l'aube d'une révolution du travail en mode 4.0, l'un des plus grands défis pour les entreprises est leur capacité à gérer la transformation du point de vue humain. « Il faut arrêter de parler de l'innovation et de la transformation comme étant seulement au niveau technologique », explique Geneviève Desautels, présidente d'Amplio Stratégies. « Il faut aussi innover dans nos modèles d'affaires, dans la façon dont on bâtit nos entreprises, au niveau des services et des produits que nous offrons », ajoute-t-elle.

« Sachant que jusqu'à 80% des changements n'atteignent pas les résultats escomptés, les entreprises en transformation ou qui prévoient prendre un virage ont tout intérêt à s'adjoindre d'intervenants externes spécialisés afin de se doter d'outils qui mobiliseront l'ensemble de leurs équipes et instaureront une culture de croissance à long terme », ont ajouté Julie Cantin et Sylvain Houde, maintenant associés d'Amplio Stratégies. Ces derniers travailleront par ailleurs à partir des bureaux ayant pignon sur rue sur la Grande Allée à Québec.

Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une entreprise en pleine croissance qui conseille les PME et les grandes entreprises afin qu'elles puissent croître de façon durable et saine. Nous formons et accompagnons les dirigeants et entrepreneurs à créer une culture de croissance grâce à la mise en place de stratégies et de processus qui mobilisent l'ensemble des équipes à réaliser davantage de ventes.

Source : Amplio Stratégies

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/JulieCantin.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/SylvainHoude.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 10:03 et diffusé par :