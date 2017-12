KEPServerEX, version 6.4, permet d'intégrer les initiatives Usine intelligente aux systèmes d'automatisation industriels classiques







Nouveau pilote client MQTT, performances serveur améliorées et capacité de stockage et de transfert pour connectivité native ThingWorx sont au nombre des mises à jour

PORTLAND, Maine, le 13 décembre 2017 /CNW/ -- Kepware®, une société de PTC développeur de logiciels de connectivité industrielle, annonce avoir lancé aujourd'hui la plateforme de connectivité industrielle KEPServerEX® version 6.4 offrant, entre autres, de nouvelles fonctions de collecte de données, un meilleur accès aux données et une intégration transparente aux systèmes Internet des objets (IdO) traditionnels et industriels, facilitant ainsi aux utilisateurs la gestion et la surveillance des opérations à l'usine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/618379/Kepware_Jeff_Bates.jpg

La version KEPServerEX 6.4 offre un composant clé, le nouveau pilote client MQTT, pour que les utilisateurs puissent opérer la collecte des données provenant des réseaux de capteurs et d'autres dispositifs dotés du MQTT, puis mettre ces données à la disposition des dispositifs d'automatisation industrielle et des applications sur lesquels ils s'appuient pour exploiter efficacement leurs usines.

« De nombreux utilisateurs de KEPServerEX acquièrent maintenant des données industrielles dans leurs environnements opérationnels, grâce à de nouveaux capteurs intelligents et à des périphériques source ouverte ou légers », explique Jeff Bates, chef de produit chez Kepware, ajoutant que « le pilote client MQTT et KEPServerEX intègrent en toute transparence les données provenant de ces périphériques. Résultat : les utilisateurs accèdent à de nouvelles données en temps réel et disposent d'une vue d'ensemble robuste des opérations. »

Le pilote client MQTT dans la version KEPServerEX 6.4 offre aux utilisateurs un traducteur MQTT vers OPC/UA prêt à l'emploi, disponible dans le commerce. Ses outils d'analyse innovants permettent aux utilisateurs de créer des balises à partir de périphériques populaires utilisant le MQTT. Avec ce nouveau pilote, KEPServerEX peut s'abonner en toute sécurité aux sujets MQTT via n'importe quel courtier MQTT, recevoir des mises à jour à mesure que de nouvelles données de périphérique sont publiées et mettre ces données à disposition suivant divers protocoles.

« Les améliorations que propose la version KEPServerEX 6.4 sont extrêmement précieuses pour tous les clients dont les périphériques utilisent le protocole MQTT, y compris les clients de solutions de détection sans fil Wizzard », a déclaré Mike Fahrion, directeur technique et vice-président, chargé de technologies IdO, chez Advantech B+B SmartWorx. « Il y a d'importants avantages à disponibiliser les données de capteurs IdO dans les applications d'automatisation industrielles traditionnelles, et cela est maintenant possible avec KEPServerEX. »

Outre le pilote client MQTT, la version KEPServerEX 6.4 comprend ceci :

Améliorations en lecture/écriture du pilote Ethernet TCP/IP Siemens : les utilisateurs des pilotes Ethernet TCP/IP de Siemens, équipés de contrôleurs Siemens S7- 400 et S7-1500, peuvent effectuer des lectures/écritures plus efficacement en configurant la taille de leur unité de données par paquets (PDU) jusqu'aux niveaux maximaux pris en charge par le contrôleur. En clair, ils peuvent désormais surveiller facilement les données haute-fidélité avec un nombre élevé de balises et des taux de changement de données élevés.

les utilisateurs des pilotes Ethernet TCP/IP de Siemens, équipés de contrôleurs Siemens S7- S7-1500, peuvent effectuer des lectures/écritures plus efficacement en configurant la taille de leur unité de données par paquets (PDU) jusqu'aux niveaux maximaux pris en charge par le contrôleur. En clair, ils peuvent désormais surveiller facilement les données haute-fidélité avec un nombre élevé de balises et des taux de changement de données élevés. Capacités de stockage et de transfert avec l'interface native ThingWorx ® : ces capacités permettent la transmission fiable des données entre KEPServerEX et ThingWorx, même en cas d'instabilité du réseau. Lors des interruptions de communication entre KEPServerEX et ThingWorx, le service stockage et transfert recueille les données demandées par ThingWorx et, une fois la connexion rétablie, les données stockées sont automatiquement transmises à ThingWorx.

ces capacités permettent la transmission fiable des données entre KEPServerEX et ThingWorx, même en cas d'instabilité du réseau. Lors des interruptions de communication entre KEPServerEX et ThingWorx, le service stockage et transfert recueille les données demandées par ThingWorx et, une fois la connexion rétablie, les données stockées sont automatiquement transmises à ThingWorx. Capacités de navigation des balises du pilote Ethernet de CODESYS : les utilisateurs du pilote Ethernet de CODESYS peuvent maintenant sélectionner seulement les balises pertinentes et les importer dans leurs projets KEPServerEX, afin de se connecter plus efficacement aux données et d'en commencer la transmission en continu à partir de périphériques CODESYS.

Ressources complémentaires

À propos de Kepware

@Kepware est une société de développement de logiciels appartenant à PTC Inc. établie à Portland, dans le Maine. Kepware offre un portefeuille de solutions logicielles qui aident les entreprises à connecter divers dispositifs d'automatisation, de même que des applications logicielles, et qui appuient l'Internet industriel des objets. Qu'il s'agisse d'usines, de chantiers de forage ou de parcs éoliens, Kepware dessert un large éventail de clients sur plusieurs marchés verticaux, parmi lesquels l'industrie manufacturière, les secteurs du pétrole et du gaz, l'immotique, l'énergie et les services publiques. Fondée en 1995 et présente aujourd'hui dans plus de 100 pays, Kepware propose des solutions logicielles qui aident des milliers d'entreprises à améliorer leurs opérations et leur processus décisionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.kepware.com/.

À propos de PTC

PTC possède la technologie d'Internet des objets la plus robuste au monde. En 1986, nous avons révolutionné la conception numérique 3D. Aujourd'hui, notre plateforme IdO et AR leader ainsi que nos solutions éprouvées sur le terrain réunissent les mondes physique et numérique pour réinventer la façon dont vous créez des produits, les exploitez et en assurez le service. Avec PTC, les fabricants mondiaux tout comme un écosystème de partenaires et de développeurs peuvent réaliser aujourd'hui les promesses de l'IdO et conduire l'avenir de l'innovation.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, Kepware, KEPServerEX, ThingWorx et les logos connexes sont des marques de commerce ou des marques déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contact presse

Torey Penrod-Cambra

PTC

+1 (207) 775-1660

tpenrodcambra@ptc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/476379/kepware_technologies_logo.jpg

SOURCE Kepware

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 09:03 et diffusé par :