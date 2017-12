KEPServerEX version 6.4 permet aux utilisateurs d'intégrer des initiatives d'usine intelligente aux systèmes traditionnels d'automatisation industrielle







Parmi les mises à jour figurent un nouveau pilote MQTT Client, de meilleures performances serveur et des capacités de stockage et de transmission pour une connectivité native ThingWorx

PORTLAND, Maine, le 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Kepware®, une société PTC qui met au point des logiciels de connectivité industrielle, a annoncé le lancement de la plateforme de connectivité industrielle KEPServerEX® version 6.4. KEPServerEX version 6.4 offre de nouvelles capacités de collecte de données, un meilleur accès aux données et une intégration transparente aux systèmes d'Internet des objets (IoT) aussi bien traditionnels qu'industriels, ce qui permet aux utilisateurs de gérer et de surveiller facilement leurs ateliers.

Le nouveau pilote MQTT Client est un composant-clé de KEPServerEX version 6.4. L'inclusion de ce nouveau pilote permet aux utilisateurs de réunir des données à partir de réseaux de capteurs et d'autres dispositifs qui utilisent MQTT? et de rendre ces données disponibles pour les dispositifs et applications d'automatisation industrielle auxquels ils font appel pour gérer leur usine efficacement.

« Nombreux sont les utilisateurs KEPServerEX qui rassemblent aujourd'hui des données industrielles dans leur environnement opérationnel à l'aide de nouveaux capteurs intelligents et des dispositifs en code libre ou légers », explique Jeff Bates, directeur produits chez Kepware. « Le pilote MQTT Client et KEPServerEX intègrent de façon transparente les données provenant de ces dispositifs, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à de nouvelles données en temps réel et à offrir une vue robuste des opérations dans leurs ateliers. »

Le pilote MQTT Client inclus dans KEPServerEX version 6.4 offre aux utilisateurs un traducteur MQTT-OPC UA prêt à l'emploi et disponible dans le commerce. Il utilise des outils d'analyse innovants pour permettre aux utilisateurs de créer des balises à partir de dispositifs populaires qui utilisent MQTT. Grâce à ce nouveau pilote, KEPServerEX est capable de s'abonner en toute sécurité à des thèmes MQTT via quelconque agent MQTT, de recevoir des mises à jour au fur et à mesure que sont publiées les données des dispositifs, et de rendre ces données disponibles pour toute une série de protocoles.

« Les améliorations apportées à KEPServerEX version 6.4 sont extrêmement précieuses pour tout client dont les dispositifs font appel au protocole MQTT, y compris les clients de Wzzard Wireless Sensing Solutions », explique Mike Fahrion, directeur des technologies et vice-président des technologies IoT chez Advantech B+B SmartWorx. « Il y a des avantages importants à rendre les données de capteur IoT disponibles dans les applications traditionnelles d'automatisation industrielle, et cela est aujourd'hui possible avec KEPServerEX. »

Outre le pilote MQTT Client, KEPServerEX version 6.4 inclut ce qui suit :

Des améliorations lecture/écriture des pilotes Siemens TCP/IP Ethernet : Permet aux utilisateurs des pilotes Siemens TCP/IP Ethernet avec les contrôleurs Siemens S7- 400 et S7-1500 de réaliser des lectures/écritures plus efficacement en configurant la taille de leur Packet Data Unit (PDU) aux niveaux maximaux pris en charge par le contrôleur. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement surveiller les données haute-fidélité avec de nombreuses balises et des taux élevés de changement de données.

Permet aux utilisateurs des pilotes Siemens TCP/IP Ethernet avec les contrôleurs Siemens S7- S7-1500 de réaliser des lectures/écritures plus efficacement en configurant la taille de leur Packet Data Unit (PDU) aux niveaux maximaux pris en charge par le contrôleur. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement surveiller les données haute-fidélité avec de nombreuses balises et des taux élevés de changement de données. Capacités de stockage et de transmission avec l'interface native ThingWorx ® : Permet aux utilisateurs de transmettre de données en toute confiance entre KEPServerEX et ThingWorx ? même en cas d'instabilité du réseau. Pendant les perturbations de communication entre KEPServerEX et ThingWorx, le service de stockage et de transmission rassemble les données que ThingWorx demandait. Lors de la reconnexion, les données stockées sont automatiquement transmises à ThingWorx.

Permet aux utilisateurs de transmettre de données en toute confiance entre KEPServerEX et ThingWorx ? même en cas d'instabilité du réseau. Pendant les perturbations de communication entre KEPServerEX et ThingWorx, le service de stockage et de transmission rassemble les données que ThingWorx demandait. reconnexion, les données stockées sont automatiquement transmises à ThingWorx. Capacités de navigation dans les balises du pilote CODESYS Ethernet : Les utilisateurs du pilote CODESYS Ethernet peuvent désormais ne sélectionner et n'importer que les balises pertinentes dans leurs projets KEPServerEX. Cette fonction permet aux utilisateurs de se connecter plus efficacement aux données et de commencer à les diffuser à partir des dispositifs CODESYS.

