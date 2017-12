Décès d'un travailleur de l'entreprise Fiducie Technologies de Fibres Aikawa à Sherbrooke : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête







SHERBROOKE, QC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le 18 avril 2017, M. Christian Mercier, expéditeur-inspecteur au service de l'entreprise Fiducie Technologies de Fibres Aikawa, à Sherbrooke, perdait la vie au travail alors qu'il conduisait un chariot élévateur. À la suite de son enquête, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) retient comme principale cause de l'accident que la barrière du quai de chargement a coincé le travailleur contre le volant lorsqu'elle s'est introduite dans la cabine du chariot élévateur.

Au Québec, depuis 5 ans, 13 travailleurs ont perdu la vie dans des accidents liés à l'utilisation d'un chariot élévateur. Dans la région de l'Estrie, ce sont 2 travailleurs qui sont décédés dans de tels accidents.

La barrière du quai de chargement a coincé le travailleur

Le matin de l'accident, aux alentours de 9 h, M. Mercier s'est rendu dans la cour de chargement au volant de son chariot élévateur. Une trentaine de minutes plus tard, un transporteur s'est présenté à la barrière de la cour de chargement et en a demandé l'ouverture. Lorsqu'il s'est avancé dans la cour avec son camion, il a constaté que le cariste était immobile, dans une position anormale. Il était coincé entre la barrière du quai de chargement et le volant de son chariot élévateur. Les services d'urgence ont été appelés sur place et M. Mercier a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Deux causes expliquent l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

D'une part, la barrière du quai de chargement a coincé le travailleur contre le volant lorsqu'elle s'est introduite dans la cabine du chariot élévateur.

D'autre part, le cariste a croisé l'extrémité de la barrière ouverte alors qu'il effectuait un changement de direction à proximité du quai de chargement.

Les exigences de la CNESST

À la suite de cet accident, la CNESST a interdit l'utilisation du quai de chargement jusqu'à ce qu'un nouveau moyen d'en sécuriser la partie supérieure soit mis en place. Des blocs de béton ont été installés à titre de mesure temporaire pour prévenir les chutes puisque la barrière avait été sectionnée. Des correctifs, qui ont été soumis par l'employeur et acceptés par la CNESST, sont à l'heure actuelle en voie d'être complétés.

Comment éviter les accidents liés aux chariots élévateurs

La CNESST rappelle que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires. En tout temps, l'employeur et les travailleurs doivent faire équipe pour repérer les dangers et mettre en place les moyens nécessaires pour les éliminer ou les contrôler.

La CNESST rappelle aussi que, dans tout établissement, une politique concernant l'utilisation sécuritaire des chariots élévateurs devrait être établie. Cette politique devrait spécifier entre autres que :

seules les personnes formées et autorisées peuvent utiliser les chariots élévateurs;

le chariot élévateur doit être muni d'un dispositif de retenue pour éviter au cariste d'être écrasé par la structure en cas de renversement;

l'environnement de travail doit être gardé propre, bien dégagé et suffisamment éclairé;

les voies de circulation pour les piétons et les chariots élévateurs doivent être délimitées;

les chariots élévateurs doivent être inspectés et réparés dès que des défectuosités sont signalées.

Pour en savoir plus sur la sécurité entourant les chariots élévateurs, consultez le guide Pour ne rien oublier concernant la sécurité des chariots élévateurs.

Pour en savoir plus sur la prévention des accidents du travail, consultez le site Web de la CNESST, à cnesst.gouv.qc.ca.

Pour en savoir plus

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004163.pdf

Photo (libre de droits) :

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/PublishingImages/aft.jpg

Animation 3D (libre de droits) :

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004163.mp4

