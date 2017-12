Bombardier décroche un contrat de livraison de 47 tramways pour Duisbourg, en Allemagne







Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a décroché un contrat avec Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) pour la fourniture de 47 nouveaux véhicules BOMBARDIER FLEXITY. La valeur du contrat s'élève à environ 132 millions d'euros (156 millions de dollars US). Les premiers véhicules seront livrés d'ici la mi-2019 et d'autres tramways suivront jusqu'en 2023.

« Nous investissons dans une solution de mobilité qui fournira plus de confort et d'espace à nos clients. De plus, nous comptons sur les développements technologiques les plus récents pour la sécurité de nos passagers et des usagers de la route. C'est ce que les véhicules de Bombardier offrent », a déclaré Klaus-Peter Wandelenus, chef de la technologie à DVG.

« Nous sommes fiers que DVG s'appuie sur l'expertise de bombardier pour le renouvellement de sa flotte. » a dit Michael Fohrer, directeur général, Bombardier Transport Allemagne. « Les passagers de DVG peuvent s'attendre à des véhicules tout aussi innovants qui obtiennent un score élevé en matière de sécurité et de confort. »

L'intégration du premier système d'aide à la détection d'obstacles homologué au monde pour tramways permettra d'accroître la sécurité de tous les usagers de la route. Le système de conduite assistée de Bombardier, qui a récemment décroché un prix European Rail Cluster Innovation Award 2017, est utilisé sur les véhicules du client Frankfurter Verkehrsgesellschaft GmbH à Francfort, en Allemagne. Pour une sécurité accrue, les rétroviseurs seront remplacés par deux caméras et une caméra additionnelle dotée de la technologie d'incrustation d'images éliminera les angles morts.

Les tramways FLEXITY bidirectionnels à plancher bas à 70 % destinés à la ville de Duisbourg mesureront 34 mètres de longueur et 2,3 mètres de largeur et pourront transporter jusqu'à 200 passagers. Ils offriront une plus grande accessibilité grâce à deux portes additionnelles dans les voitures d'extrémité et à huit portes au total. La nouvelle flotte, qui offre un accès facilité pour les passagers et une capacité accrue, est la contribution de Bombardier aux efforts de la ville de Duisbourg pour convaincre encore plus de gens d'utiliser le transport collectif afin de réduire la circulation routière locale et la pollution atmosphérique.

