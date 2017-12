Leica Biosystems et KUB Technologies, Inc. annoncent un nouvel accord de distribution







CINCINNATI, 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Leica Biosystems et KUB Technologies, Inc. ont le plaisir d'annoncer un nouvel accord de distribution mondiale pour les systèmes d'imagerie d'échantillons de Kubtec. Cet accord comprend les systèmes de radiographie d'échantillons XPERT® de Kubtec pour les centres du sein, le système MOZART® pour l'imagerie peropératoire des échantillons mammaires et la série XPERT® 80 pour les laboratoires de pathologie.

La suite de solutions d'imagerie de Kubtec est vendue aux radiologues du sein, aux chirurgiens du sein, aux praticiens et aux pathologistes à travers le monde. Les systèmes de radiographie d'échantillons pour interprétation sur place XPERT de Kubtec, permettent d'obtenir de meilleurs résultats, assurent un meilleur confort au patient grâce à des temps d'intervention plus courts et une meilleure apparence esthétique. Le système MOZART - seul système d'imagerie peropératoire des échantillons mammaires utilisant la technologie de tomosynthèse 3D, aide à optimiser la préservation des seins, tout en éliminant complètement la tumeur mammaire. La série XPERT 80 améliore l'efficacité des laboratoires de pathologie, grâce à des systèmes d'imagerie pratiques et spécialisés, offrant une résolution maximale.

« Notre stratégie consiste à fournir la meilleure technologie de sa catégorie, qui accroît la précision de la détection du cancer du sein, tout en améliorant le ressenti des patientes », a déclaré Alain de Lambilly, le président des activités Leica Biosystems Tissue Acquisition Solutions. « Les innovants systèmes d'imagerie d'échantillons pour les centres du sein, les blocs opératoires et les laboratoires de pathologie, de Kubtec, cadrent parfaitement avec notre portefeuille de produits toujours plus étendu et l'objectif de notre société, qui est de faire progresser le diagnostic du cancer et d'améliorer les conditions de vie. »

L'accord comprend la distribution exclusive du nouvellement cogriffé système d'imagerie d'échantillons Mammotome Confirm, aux États-Unis et ailleurs le monde, ainsi que la distribution non exclusive des séries XPERT 40, XPERT 80 et MOZART Systems aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. KUBTEC continuera de commercialiser ces produits sous le label KUBTEC par ses propres canaux de distribution.

« Chez KUBTEC, notre objectif est de fournir aux praticiens les outils dont ils ont besoin pour obtenir les meilleurs résultats oncologiques et esthétiques pour leurs patients, tout en assurant des avantages économiques à leurs établissements », a déclaré Vikram Butani, le PDG de Kubtec. « Nous avons des relations fortes avec les fabricants d'équipement d'origine depuis une décennie et nous sommes ravis de faire figurer Leica Biosystems sur cette liste de partenaires. Cet accord renforce notre accès aux professionnels de la santé spécialisés en biopsie, chirurgie et pathologie du cancer du sein, aux États-Unis et partout dans le monde. »

À propos de Leica Biosystems

Leica Biosystems est un leader mondial de solutions de flux de travail et d'automatisation, intégrant chaque étape du flux de travail. En tant que seule entreprise à posséder le flux de travail de la biopsie au diagnostic, nous occupons une position unique pour réduire les obstacles entre chacune des différentes étapes. Notre mission qui consiste à "faire progresser le diagnostic du cancer, améliorer la vie des gens" est au coeur de notre culture d'entreprise. La facilité et la fiabilité de nos solutions contribuent à améliorer l'efficacité du flux de travail et la certitude du diagnostic. L'entreprise dont le siège social est situé à Nussloch, en Allemagne, est représentée dans plus de 100 pays.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur mammotome.com ou LeicaBiosystems.com.

À propos de Kubtec

Kubtec, une marque déposée de KUB Technologies, Inc., fournit les outils les plus innovants en matière d'équipements à rayons X numériques pour la radiographie d'échantillons, l'imagerie à faible dose, la recherche scientifique, l'analyse médico-légale, les essais non destructifs, l'irradiation et plus encore. Kubtec est certifié ISO 9001 et ISO 13485 et satisfait aux exigences américaines, canadiennes et européennes en termes de sûreté radiologique. Les systèmes et l'assistance technique fournies par le fabricant sont disponibles dans le monde entier.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur kubtec.com.

LEICA et le logo Leica sont des marques déposées de Leica Microsystems IR GmbH. Mammotome est une marque déposée de Devicor Medical Products, Inc., qui fait partie de Leica Biosystems, aux États-Unis et possiblement dans d'autres pays. Confirm est une marque de Devicor Medical Products, Inc., qui fait partie de Leica Biosystems, aux États-Unis et possiblement dans d'autres pays.

