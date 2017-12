Bombardier signe avec Qazaq Air une commande de deux nouveaux avions Q400







Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat ferme de deux nouveaux biturbopropulseurs Q400 avec Qazaq Air JSC du Kazakhstan.

Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande s'élève à environ 66,8 millions de dollars américains.

« Nous sommes enchantés que Qazaq Air continue d'accroître sa flotte avec l'avion Q400, a déclaré Ryan DeBrusk, vice-président, Ventes, Europe, Russie et CEI, Bombardier Avions commerciaux. Depuis l'inauguration des services de Qazaq Air au Kazakhstan en 2015, l'avion Q400 ne cesse de faire ses preuves pour les activités de cette société et nous sommes emballés par ce témoignage supplémentaire envers les caractéristiques d'exploitation supérieures des avions Q400. »

« Nous sommes heureux des ententes qui ont été conclues relativement à l'acquisition de ces nouveaux avions de Bombardier, avec laquelle nous sommes associés depuis la création de notre société aérienne. Qazaq Air exploite le biturbopropulseur Q400 avec succès depuis 2015. Grâce à cet avion, nous avons transporté plus de 420 000 passagers à ce jour vers 15 destinations au Kazakhstan et connu une hausse du trafic des passagers de 50 % en 2017 comparativement à l'an passé, a déclaré Blair Treherne Pollock, président et chef de la direction à Qazaq Air. L'ajout de deux nouveaux avions à notre flotte nous permettra non seulement d'étendre notre réseau au sein de la République du Kazakhstan, mais aussi d'ajouter de nouveaux vols à destination de villes avoisinantes d'Asie centrale qui ne font pas partie de ce réseau. »

À propos de Qazaq Air

Qazaq Air est une jeune société aérienne régionale en plein essor au Kazakhstan. Elle est propriété à part entière du fonds souverain Samruk-Kazyna. Sa flotte est composée de trois avions Q400 neufs de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services, et surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

