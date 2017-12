Les contributions d'assurance automobile proposées pour 2019-2021 par la Société de l'assurance automobile du Québec







QUÉBEC, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec dépose aujourd'hui un document d'information sur le projet de règlement sur les contributions d'assurance proposées pour les années 2019 à 2021. Cette proposition reflète les fluctuations du bilan routier et permet de renforcer, auprès de chaque conducteur et propriétaire d'un véhicule, l'effet direct de son comportement sur sa contribution d'assurance.

Concrètement, pour 2019, tous les titulaires de permis de conduire sans point d'inaptitude et pour qui le bilan routier est demeuré relativement constant, qu'ils soient propriétaires ou non d'un véhicule de promenade, verront leur contribution d'assurance demeurer la même qu'en 2018. Pour certains propriétaires de véhicules dont le bilan s'est amélioré, la contribution d'assurance diminuera, tandis que pour d'autres, dont le bilan s'est détérioré, elle augmentera.

Dans le contexte où le régime d'assurance automobile dispose d'un surplus, les contributions proposées incluent une remise de 90 millions de dollars par année, ce qui représente 12,68 $ pour tous, à l'exception des apprentis conducteurs.

Comme l'exige la loi, le document d'information est déposé au Conseil d'experts sur les contributions d'assurance automobile, qui tiendra des consultations publiques. Le document d'information de la Société est disponible à l'adresse saaq.gouv.qc.ca.

Citation :

« Les contributions d'assurance proposées pour 2019-2021 sont justes et raisonnables, tout en préservant la pérennité et l'équité du régime. Avec cette proposition, les conducteurs et propriétaires de véhicules continueront de bénéficier des contributions d'assurance les plus basses au Canada », a souligné la présidente et chef de la direction de la Société, Mme Nathalie Tremblay.

Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 08:30 et diffusé par :