Du 15 janvier au 15 avril 2018 - Découvrez la programmation d'hiver de V!

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Encore cet hiver, V propose une programmation rassembleuse et divertissante qui fera le bonheur des téléspectateurs! Alors que la grande nouveauté Danser pour gagner en fera voir de toutes les couleurs, les retours tant attendus de L'amour est dans le pré et de Taxi payant, rendront certainement l'hiver réconfortant dans les salons! En plus des nombreuses productions d'ici, V offre des séries internationales captivantes et du cinéma à profusion!

Danser pour gagner - Dès le jeudi 25 janvier, 19 h 30

Julie Snyder signe l'adaptation du succès mondial America's Best Dance Crew. L'ultime compétition suit des équipes de danse urbaine alors qu'elles s'affrontent dans un seul but : devenir la meilleure troupe de danse du Québec! Animée par Olivier Dion et Julie Ringuette, Danser pour gagner est la toute première compétition de danse télévisuelle en direct au Québec! Chaque semaine, les danseurs repoussent les limites de leur créativité. En quelques heures de répétitions seulement, ils devront créer une chorégraphie spécialement pour l'émission en respectant une thématique ou un défi spécifique. Les téléspectateurs pourront voter toute la semaine pour leur équipe préférée et les deux groupes ayant obtenu le moins de votes feront face à l'élimination lors du direct. Suite à leur prestation, les juges devront alors éliminer l'une des deux équipes. Les répétitions : du lundi au mercredi 18 h 30 | Le direct : jeudi 19 h 30 | Les coulisses : vendredi 18 h 30

L'amour est dans le pré - Dès le 18 janvier, maintenant à 21 h!

Pour une sixième saison, Marie-Ève Janvier anime la téléréalité chouchou des Québécois. Encore cette année, l'émission qui a formé huit couples toujours ensemble et a vu naître 14 enfants réchauffera le coeur des téléspectateurs avec ses histoires d'amour authentiques. Cinq agriculteurs des quatre coins de la Belle Province tentent de trouver l'âme soeur en accueillant sur leur ferme trois prétendantes prêtes à tout pour gagner leur coeur! À noter : nouvelle case horaire pour L'amour est dans le pré. Jeudi, maintenant à 21 h, dès le 18 janvier.

D'autres productions d'ici incontournables!

Le retour d'Alexandre Barrette à la barre de Taxi payant (mardi 19 h 30, dès le 6 février) fera bien des heureux. Nouveauté cette année: Alexandre accueille une personnalité publique à chaque émission, le temps d'une course.

Alors qu'André Ducharme poursuit la narration de savoureux nouveaux épisodes d'Un souper presque parfait (du lundi au vendredi 18 h, dès le 22 janvier), c'est avec une touche d'humour insolite que Dominic Paquet s'amène sur V dans la nouveauté Mets-y le Paquet (lundi 20 h, dès le 5 février). L'émission met en scène l'humoriste dans la peau de divers personnages dans un éventail de situations absurdes où il piège le public.

Pour les mordus de l'automobile, Pierre Michaud est de retour à l'animation de RPM+ pour transmettre sa passion automobile et donner de précieux conseils aux consommateurs en compagnie de ses co-animateurs journalistes Antoine Joubert et Luc-Olivier Chamberland. RPM et RPM+ (dimanche 10 h et 11 h, dès le 21 janvier). NVL présente les nouvelles de la journée dans un bulletin dynamique qui offre aux téléspectateurs une formule qui se distingue pour se tenir informés des nouvelles locales et nationales.

Des séries internationales qui décoiffent!

L'offre variée de séries internationales vient compléter la programmation d'hiver de V. En plus des saisons de Scorpion, Le dernier navire, NCIS : Los Angeles et Chicago Police qui se poursuivent, trois nouvelles acquisitions font leur entrée dans la grille horaire : APB: Alerte d'urgence (mercredi 19 h, dès le 17 janvier), Chicago Justice (mercredi 21 h, dès le 17 janvier), et Imposteurs, (jeudi 19 h, dès le 5 avril). L'action et l'émotion seront au rendez-vous cet hiver, en plus d'une vaste sélection de films qui fera plaisir aux cinéphiles!

