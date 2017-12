L'atelier des lanternes traditionnelles en papier s'est tenu sur la côte ouest des États-Unis afin de promouvoir le Festival des Lanternes de Lotus (Yeon Deung Hoe)







- Le Festival des Lanternes de Lotus a été présenté pendant la projection de la vidéo promotionnelle officielle des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang

SÉOUL, Corée du Sud, 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, le Comité de protection du Festival des Lanternes de Lotus (Yeon Deung Hoe) a organisé l'atelier des lanternes en papier coréennes au Portland Art Museum dans l'Oregon. L'évènement présentait la culture coréenne traditionnelle et celle des lanternes coréennes afin de promouvoir le festival à l'étranger. Il visait également à attirer les Américains intéressés par la culture coréenne et à informer les personnes d'origine coréenne vivant aux États-Unis sur leur culture patrimoniale.

Environ 70 personnes ont assisté à l'atelier à Portland, notamment des membres du conseil artistique asiatique du Portland Art Museum. Le public a fait preuve d'un réel intérêt pour la culture des lanternes coréennes, et en raison de la forte demande, la période de réservation a été bouclée plus tôt que prévu. Avant de commencer l'atelier, le comité a présenté le Festival des Lanternes de Lotus (Yeon Deung Hoe) ; il a projeté une vidéo et montré le processus de production. Les experts en lanternes ont également fait des démonstrations et donné un cours suite à cela. Ont participé à l'atelier des personnes d'âges différents, allant d'adolescents à des personnes âgées. Pour clore l'évènement, les participants ont organisé un petit défilé en faisant trois fois le tour du hall avec les lanternes qu'ils avaient faites et allumées.

Récemment, une vidéo promotionnelle officielle des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 a été diffusée le 14 novembre. À cette occasion, le Festival des Lanternes de Lotus a été largement présenté. (Site web de la vidéo promotionnelle officielle des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang « The Last A.I. » https://www.youtube.com/watch?v=W9EHsn-9oto ).

La durée complète de la vidéo est de 4 minutes et 41 secondes. Entre une minute 40 et deux minutes, elle filme un festival coréen « Janchi » (fête), qui était le Festival des Lanternes de Lotus. Cela signifie que le gouvernement coréen considère officiellement le festival comme un événement majeur qui illustre la culture traditionnelle coréenne.

Comme festival qui a attiré l'attention des personnes cosmopolites sur la culture coréenne traditionnelle, l'évènement du Festival des Lanternes de Lotus (Yeon Deung Hoe) sera encore plus captivant l'année prochaine. Une grande « Janchi » (fête) coréenne va être organisée et toute personne intéressée par la culture coréenne est invitée à se joindre à cette manifestation culturelle.

L'évènement de l'année prochaine se déroulera du 11 au 13 mai. La Parade des lanternes, évènement principal, devrait avoir lieu le samedi 12 mai de 19 h à 21 h 30 dans le centre-ville de Séoul, arrondissement de Jongno. Le lendemain, dimanche 13 mai, des évènements culturels traditionnels offrant une centaine de stands de culture et de spectacles se tiendront devant le temple de Jogye-sa. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.LLF.or.kr/eng.

