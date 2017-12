SNC-Lavalin et Saudi Aramco signent un protocole d'entente visant à soutenir les occasions nationales







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) et Saudi Aramco ont signé aujourd'hui un protocole d'entente soulignant l'engagement continu de SNC-Lavalin envers la création et l'accélération d'occasions pour la main-d'oeuvre locale au Royaume d'Arabie saoudite.

Le protocole d'entente appuie le programme « In-Kingdom Total Value Add » (IKTVA) de Saudi Aramco, qui s'applique aux fournisseurs de Saudi Aramco et stimule la localisation de contenu dans la chaîne de valeur de l'équipement et les services liés aux champs pétrolifères. L'objectif est de renforcer et de diversifier l'économie saoudienne, de transférer les technologies, les compétences et les connaissances par la formation et le développement, et de créer des milliers de nouveaux emplois pour la population grandissante de l'Arabie saoudite.

Neil Bruce, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, était présent lors de la signature, et a déclaré : « SNC-Lavalin travaille en Arabie saoudite depuis plus de 40 ans, et respecte un engagement clair en vue de développer des talents locaux et de créer des occasions pour la chaîne d'approvisionnement locale. Au cours des dernières années, notre présence a connu une croissance rapide, en grande partie grâce à nos efforts continus de saoudisation et à notre présence sur le terrain. »

« Je suis fier de signer cette entente aujourd'hui, qui témoigne de notre engagement à long terme envers la région et de notre précieuse relation de confiance avec Saudi Aramco. Cette entente crée une plateforme de travail pour accélérer nos efforts continus afin d'atteindre et de dépasser les objectifs fixés dans le cadre de l'initiative IKTVA. »

Christian Brown, président, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin, a ajouté : « Notre travail pour la société Saudi Aramco est de grande importance pour nous. Nous avons près de 10 000 employés travaillant au pays et le fait de mettre en place une telle plateforme dans le cadre de l'initiative iktva signifie que nous pouvons continuer de croître et d'exécuter des mandats supplémentaires pour Saudi Aramco. Grâce à notre présence, à notre envergure et à notre expérience dans la région, nous estimons que nous sommes bien placés pour y arriver, et nous voyons une forte demande pour des initiatives similaires qui viennent appuyer les économies et le développement social dans nos appels d'offres. »

