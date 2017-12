Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan







OTTAWA, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Son Altesse l'Aga Khan, chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens, une communauté qui compte des dizaines de milliers de membres au Canada et des millions à travers le monde.

« L'Aga Khan est un leader humanitaire à l'échelle mondiale, dévoué à la promotion du pluralisme et de la paix. Il est une source d'inspiration pour des millions de personnes, y compris moi-même.

« Je dis souvent que le Canada est fort non pas malgré ses différences, mais bien grâce à elles. Depuis un demi-siècle, l'Aga Khan démontre que c'est également le cas pour le monde entier.

« Son Altesse travaille sans relâche pour réduire la pauvreté, encourager la diversité et faire avancer l'égalité des sexes, surtout dans les pays en développement. Il est une voix forte pour la compassion et l'acceptation, qui a toujours défendu les plus vulnérables.

« En reconnaissance de son travail remarquable, il a été nommé citoyen honoraire du Canada et Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada. Je suis fier de considérer Son Altesse comme un ami et un mentor. Le Canada et le monde sont plus forts et plus riches grâce à sa détermination à promouvoir la diversité et l'inclusion, ainsi qu'à son engagement à trouver des terrains d'entente.

« Aujourd'hui, Sophie et moi tenons à remercier l'Aga Khan de tout ce qu'il a fait pour aider les gens dans le besoin, et nous lui souhaitons santé et bonheur pour les années à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :