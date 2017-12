La grande corvée alimentaire Saputo : Plus de 7 000 repas cuisinés par les employés de saputo pour la communauté







Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX:SAP) est fière d'annoncer que, le 7 décembre dernier, plus de 300 employés de la région de Montréal ont pris part à la première édition de La grande corvée alimentaire Saputo, un nouveau programme d'engagement communautaire initié par la Société. Pour l'événement, Saputo a transformé trois de ses cafétérias en cuisines collectives et 7 000 repas ont été préparés pour les familles dans le besoin.

Saputo souhaitait rassembler ses employés dans le cadre d'une initiative unique et leur donner l'occasion de s'impliquer activement auprès de la communauté. L'idée de cuisiner des plats pour la collectivité s'est imposée d'elle-même car la production d'aliments de qualité unit ses employés au quotidien.

À partir des années 1980, Saputo organisait des soupers spaghetti pour amasser des fonds destinés aux organismes communautaires. « Nous voulions faire renaître cette belle tradition tout en l'adaptant à la réalité d'aujourd'hui. Nous souhaitons aux familles qui savoureront nos délicieuses lasagnes d'avoir autant de plaisir à table que nous en avons eu à cuisiner ensemble, » affirme Sandy Vassiadis, vice-présidente, communications et responsabilité corporative au sein de Saputo.

L'engagement communautaire est important pour Saputo. À cet égard, la Société s'engage à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d'un mode de vie sain auprès des gens de tout âge. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, un des trois plus importants transformateurs laitiers en Argentine et parmi les quatre plus importants en Australie. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

