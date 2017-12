La solution Huawei stimule la transformation du réseau de Hotusa







SHENZHEN, Chine, le 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Hotusa, qui a été fondé en 1977 à l'initiative d'un groupe de gérants d'hôtels de Barcelone, fournit des services commerciaux et de marketing à des hôtels indépendants. Hotusa offre actuellement des services à plus de 2500 hôtels dans 48 pays différents. C'est le plus grand consortium hôtelier européen.

L'objectif initial de Hotusa était de fournir une plateforme unifiée pour les petits hôtels et groupes afin de les aider à améliorer leur compétitivité sur le marché international. Cette plateforme hôtelière nécessitait un marketing unifié, des agents, une adhésion, de la qualité et des systèmes de fourniture.

Un environnement réseau dans lequel tout le monde pouvait accéder à Internet était requis pour soutenir le fonctionnement de la plateforme. Parmi les 2500 hôtels du Hotusa Group, certains hôtels ne bénéficiaient pas d'une couverture Wi-Fi, tandis que d'autres expérimentaient une mauvaise couverture Wi-Fi, causant ainsi une expérience utilisateur insatisfaisante. Ces hôtels recevaient régulièrement des plaintes de clients et cela a sérieusement détérioré leur compétitivité générale. En outre, l'atteinte efficace des objectifs de Hotusa qui étaient d'offrir une plateforme unifiée a été entravée par la qualité du réseau. Hotusa a décidé de mettre à niveau les réseaux Wi-Fi dans ses hôtels subordonnés pour améliorer l'expérience Wi-Fi et la satisfaction de la clientèle.

La plupart des hôtels Hotusa utilisaient des points d'accès (PA) installés à l'intérieur, tandis qu'un petit nombre d'hôtels utilisaient des PA plaque murale. Les PA installés étaient généralement posés le long des corridors et comme les signaux Wi-Fi devaient passer au travers des murs, il y avait des pertes de signal importantes. En outre, les matériaux d'isolation acoustique utilisés par les hôtels, tels que le carrelage de marbre, ont augmenté l'atténuation des signaux sans fil et entraîné une mauvaise performance du Wi-Fi intérieur. Les PA plaques murales étaient généralement installés à l'intérieur et les signaux n'avaient pas besoin de passer au travers des murs, ce qui garantissait une réception et une bande passante de bonne qualité dans la chambre. Cependant, cette solution ne prenait pas en charge la gestion unifiée des points d'accès. Les pannes ne pouvaient pas être rapidement localisées lors de défaillances de réseau. De plus, comme un point d'accès devait être déployé dans chaque chambre, le personnel du réseau hôtelier avait beaucoup de difficultés à gérer un nombre si élevé de PA.

Huawei a proposé sa solution agile de Wi-Fi distribué (Agile Distributed Wi-Fi) pour résoudre les problèmes de signal en tenant compte de la forte densité de chambres et de la structure complexe des murs des hôtels Hotusa. Les unités distantes (ou RU, pour Remote Unit) de cette solution sont déployées dans les chambres et offrent une couverture pénétrante du signal intérieur. De plus, comme un seul PA central doit être géré, cela réduit le nombre de noeuds gérés de plus de 90 pour cent et permet d'économiser les coûts de gestion et de construction du réseau pour Hotusa.

Le pare-feu offre aux clients une bonne expérience Wi-Fi et une protection complète de la sécurité. Le pare-feu sécurise, en interne, l'actif informationnel de l'hôtel grâce à un contrôle d'accès précis et à une protection contre les attaques. Le pare-feu contrôle, en externe, les sites Web malveillants afin de garantir la sécurité de l'accès à Internet pour les clients pour qu'ils puissent bénéficier de services d'accès Internet sécurisés de haute qualité pendant leur séjour à l'hôtel.

Depuis la mise à niveau du réseau Wi-Fi de Huawei, les clients de Hotusa peuvent désormais se connecter à des services sans fil rapides, sécurisés et sans interruption, que ce soit dans les chambres, les halls ou dans n'importe quel coin des hôtels. Le personnel de gestion du réseau peut facilement effectuer la gestion, l'exploitation et la maintenance unifiées du réseau et surveiller les performances du PA, la consommation de puissance et l'utilisation du canal en temps réel et assurer ainsi une localisation rapide de pannes. La solution agile de Wi-Fi distribué de Huawei a créé un réseau de gestion unifié qui soutient l'objectif de Hotusa de mettre en place une plateforme de marketing. La solution garantit également le coût total de possession le plus bas et le retour sur investissement de TI le plus élevé et cela améliore la transformation du réseau de Hotusa.

