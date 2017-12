/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre des Sciences annonce l'attribution des premières chaires de recherche Canada 150/







OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, dévoilera le nom des chercheurs qui occuperont les premières chaires de recherche attribuées à l'issue du concours lancé par le Programme des chaires de recherche Canada 150. Ce concours avait pour but d'attirer au Canada des chercheurs et universitaires de premier plan en poste à l'étranger, dont des Canadiens expatriés.

Les représentants du milieu scientifique et des médias et le grand public sont invités à assister à cette annonce et à rencontrer certains des nouveaux titulaires de chaire de recherche Canada 150.

Date : le mercredi 13 décembre 2017



Heure : 9 h 30 - la ministre répondra ensuite aux questions



et se prêtera à une séance de photos



Endroit : Pavillon Rossy

Centre national des arts

1, rue Elgin

Ottawa

