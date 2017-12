UPS Canada fait équipe avec la Fondation Rêves d'enfants pour exaucer un souhait spécial juste à temps pour les Fêtes







À Halifax, un jeune héros sème la joie dans sa collectivité en donnant au suivant

MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2017 /CNW/ - (NYSE : UPS) UPS Canada a donné le coup d'envoi à sa campagne annuelle Souhaits exaucés, une initiative mondiale visant à semer la joie et la motivation en exauçant les souhaits de quelques personnes vivant dans les collectivités que sert l'entreprise. Un souhait est à l'origine de toute livraison. Cette année, UPS et la Fondation Rêves d'enfants du Canada, un organisme de charité voué à réaliser les souhaits d'enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie, ont préparé une surprise des Fêtes pour Jax et Cooper. Pour voir comment ont été exaucés les souhaits de Jax et Cooper, rendez-vous à bit.ly/2km32SZ.

Pendant plusieurs années, Jax, 12 ans, a amassé des fonds pour la Fondation Rêves d'enfants du Canada, ne sachant pas qu'un jour, c'est son propre souhait qui serait exaucé. Dès lors, il a souhaité donner au suivant. Puis, cette année, il a appris que le souhait de Cooper, 5 ans, était d'avoir une piscine. Afin d'aider Jax et Cooper, UPS s'est engagée à acheter la piscine et la Fondation Rêves d'enfants du Canada à l'installer au printemps prochain. Pour transmettre la nouvelle à Cooper, Jax est devenu un livreur d'un jour, a rempli un camion d'UPS avec des jouets de piscine et les a livrés à Cooper afin de lui donner une bonne raison d'avoir hâte à l'été prochain.

« Pour la Fondation Rêves d'enfants, la magie réside dans l'anticipation de la réalisation du souhait », a expliqué Cheryl Matthews, directrice régionale, région de l'Atlantique de la Fondation Rêves d'enfants. « C'est ce qui permet à ces enfants de tenir le coup lorsqu'ils doivent faire face aux piqûres et aux visites à l'hôpital. »

Cooper a également reçu un camion de livraison UPS miniature. « Nous avons tous vécu un moment extraordinaire lorsque Jax a effectué sa livraison, exaucé le souhait de Cooper et échangé avec lui », a affirmé Will Johnston, directeur des activités opérationnelles pour l'est du Canada atlantique chez UPS Canada. « La campagne Souhaits exaucés nous donne l'occasion d'unir nos efforts en tant que membres d'une même collectivité et de partager un peu de la magie des Fêtes. »

Souhaits exaucés est une campagne annuelle mise sur pied dans le but de réaliser des souhaits et de soutenir des organismes de bienfaisance. Cette année marque la troisième édition de cette campagne d'UPS Canada et la deuxième vidéo d'un « livreur d'un jour ».

