/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Conseil confédéral de la CSN à Québec mercredi et jeudi/

QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à l'ouverture du conseil confédéral de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui se tient à l'hôtel Le Concorde Québec les 13 et 14 décembre.

En ouverture, le 13 décembre à 10 heures, le président de la CSN, Jacques Létourneau, s'adressera aux quelque 250 délégué-es syndicaux provenant de partout au Québec. Il reviendra sur l'actualité politique et syndicale des dernières semaines au Québec et au Canada, dont la situation au chantier naval Davie de Lévis, l'accord intervenu entre le gouvernement canadien et Netflix, la campagne menée pour la pérennité de la presse écrite, les négociations en cours avec les syndicats représentant les travailleuses de CPE, celles et ceux du secteur ambulancier, l'entente touchant les agent-es correctionnels du fédéral (UCCO-SACC-CSN) et la dernière mise à jour économique du gouvernement du Québec. Il sera aussi question de la campagne qu'entreprendra la CSN en 2018 en vue de la prochaine élection québécoise.

Jacques Létourneau sera disponible pour rencontrer les médias après son allocution d'ouverture, vers 10h35, au salon Maurice de Lismer.

OBJET : Conseil confédéral de la CSN DATE : Les 13 et 14 décembre 2017, à compter de 10 heures ENDROIT : Hôtel Le Concorde Québec (Salle de bal), 1225, Cours du Général de Montcalm, Québec PORTE-PAROLE : Jacques Létourneau, président de la CSN

