Sommet de la mobilisation sur le climat à Paris - Les municipalités prêtes à en faire davantage si l'argent est au rendez-vous

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) saisit l'occasion du Sommet de la mobilisation sur le climat de Paris pour souligner que les municipalités sont engagées dans la lutte contre les changements climatiques et qu'elles sont prêtes à en faire plus. Néanmoins, l'argent du Fonds vert ne leur est pas suffisamment accessible alors que leurs besoins en transport collectif avoisineront les huit milliards $ pour les cinq prochaines années.

« Le sommet qui se déroule actuellement à Paris vise justement à valoriser les actions des différents acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques et à accélérer la mobilisation des moyens financiers. Les municipalités québécoises jouent un rôle central en cette matière. Il faut reconnaître leur leadership et les soutenir financièrement de façon beaucoup plus importante afin que le Québec atteigne sa cible de moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2020 », a déclaré la présidente du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

L'UMQ rappelle que malgré que les deux tiers du Fonds vert soient destinés au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, l'argent ne semble pas être accessible aux municipalités pour bonifier l'offre de service en transport collectif. Pourtant, elles assument l'essentiel des dépenses d'exploitation en cette matière et font face à un manque à gagner de près de 400 millions $ annuellement, tenant compte, entre autres, de l'augmentation d'achalandage projetée.

Par ailleurs, les municipalités subissent les impacts des changements climatiques et doivent injecter des sommes importantes pour y faire face. Pensons notamment à l'érosion des berges.

Enfin, les municipalités attendent toujours la mise en oeuvre de la phase 2 du programme Climat municipalité, qui permettrait de faire suite à la phase 1 qui s'est terminée en 2012 et qui avait permis à plus de 250 municipalités d'effectuer un premier bilan de leurs émissions de GES.

« La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon doit accélérer la cadence dans le déploiement de mesures financières qui s'adressent aux municipalités. Ce n'est qu'en conjuguant nos efforts que nous pourrons jouer pleinement notre rôle sur les questions climatiques », a conclu Madame Roy.

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

