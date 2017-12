Réveillon du Nouvel an : les destinations clés par avion en 2016 et les tendances Expedia pour cette année







- Le top 10 des destinations par avion des Francais en 2016

- Les tendances pour 2017 en France et chez nos voisins européens

PARIS, 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Selon les données Expedia 2016, Rome, puis Londres et Barcelone trônaient en tête de liste des destinations par avion préférées des Français l'année dernière pour le Réveillon du Nouvel an. Dans l'ordre apparaissaient ensuite New York, Bangkok, Prague, Lisbonne, Berlin, Paris et Montréal.

Quelles seront les tendances cette année ? En utilisant les données relatives aux demandes de vols en 2016 et celles relatives aux recherches de destinations pour 2017, Expedia révèle où seront les Français et leurs voisins européens pour les 12 coups de minuit.

Historiquement, les Français aiment célébrer le Nouvel An près de chez eux, en Europe. Mais cette année, ils semblent rechercher le soleil à tout prix, prêts à faire figurer Bangkok en pôle position, avec Dubaï, Phuket (Thailande), Hong-Kong, Saint Denis (Réunion), Singapour et Hanoï (Viet-Nam) dans le top 10 des destinations les plus recherchées sur la période.

Quelles tendances de voyage pour nos voisins européens ?

Nos voisins Belges semblent avoir initié la tendance française avec Bangkok apparaissant parmi le top 10 des destinations dès l'année dernière et prenant la première place cette année dans les recherches de voyages.

Tandis que les Allemands s'envolaient pour des destinations plus classiques avec Londres, Berlin, Lisbonne, Vienne et Barcelone dans le top 10 l'année dernière, cette année, Dubaï est en pôle position de leurs recherches. L'Islande avec Reykjavik et l Afrique du Sud avec le Cap et Johannesburg font leur entrée dans le top 10.

Alors que Paris était l'une des destinations favorites de nos voisins italiens l'année dernière, Prague est en train de prendre sa place. Paris ne figurant plus dans le top 10 des destinations les plus recherchées cette année.

Pour l'Espagne, tout change également. Direction les Etats-Unis et l'Argentine. Londres et Paris restent dans le top 10 des destinations recherchées mais sont detrônées par New-York et Buenos Aires respectivement en 1ère et seconde position.

Pour nos voisins anglais, New-York est un peu delaissée au profit de destinations plus originales avec Johannesburg, Le Cap et Hong-Kong faisant leur entrée dans le top 10 des destinations les plus recherchées cette année.

Notes aux éditeurs

Données relatives aux vols réservés en 2016 sur une période de voyage du 26 au 31 décembre 2016. La demande est déterminée selon la variation du volume des billets d'avion sur cette période, ainsi que la variation des prix des billets d avions. Les données relatives aux recherches de destinations sont basées sur des recherches de vols sur Expedia entre le 15 août et le 15 septembre 2017, avec une date de départ comprise entre le 30 et le 31 décembre 2017.

***

A propos d'Expedia®

Expedia® est un des plus grands sites au monde à offrir des services de voyage complets, aidant chaque mois des millions de voyageurs à organiser et réserver facilement leur voyage. Expedia.fr (https://www.expedia.fr) a pour objectif de proposer les toutes dernières technologies et la plus grande sélection des meilleures destinations de vacances, des billets d'avion bon marché, des offres d'hôtel, des locations de voiture, des destinations pour mariage, des promotions sur les croisières et des activités, attractions et services à trouver sur place, sans oublier des applications de voyage. Expedia, Expedia.fr, Expedia+, Find Yours, Vacation Deprivation et le logo d'avion sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Expedia, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres produits ou noms de sociétés mentionnés dans la présente peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs. © 2017 Expedia, Inc. Tous droits réservés. CST # 2029030-50.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110121/SF33870LOGO-b

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 05:38 et diffusé par :