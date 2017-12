Avis médias - Cri d'alarme des fournisseurs de Chantier Davie dans la région de Montréal

Le Chantier Davie et plusieurs de ses fournisseurs de la région de Montréal invitent les représentants des médias à une conférence de presse, le jeudi 14 décembre 10 h, afin de faire le point sur l'attribution des contrats de construction navale,...

Des syndicats représentant les travailleurs de Bombardier du Canada et de l'Irlande du Nord rencontreront Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, afin de discuter du problème commercial récurrent entourant Boeing et ses...