Plus de 300 000 hommes et femmes ont fait valoir l'importance de la santé masculine et recueilli des fonds pour cette cause partout dans le monde avec la Fondation Movember







Plus de 55 000 Canadiennes et Canadiens se sont inscrits pour participer à la lutte menée pour empêcher les hommes de mourir prématurément.

TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - La Fondation Movember, le seul organisme caritatif mondial voué exclusivement à la santé masculine, a annoncé la fin de sa campagne du port de la moustache en 2017. Movember a connu une campagne moustachue fructueuse à laquelle plus de 55 000 Mo Bros et Mo Sistas ont participé et recueilli 250 000 dons au Canada. La communauté Movember a de nouveau attiré l'attention sur l'importance de la santé masculine en parlant du cancer testiculaire, du cancer de la prostate, de la santé mentale et de la prévention du suicide.

La Fondation mène des activités de sensibilisation et de financement à l'année, mais la campagne Movember qui a lieu annuellement en novembre est reconnue à l'échelle mondiale comme une approche amusante et novatrice pour amasser des fonds et inciter les hommes à prendre soin de leur santé.

« La Fondation Movember est extrêmement reconnaissante à toute la communauté dévouée de Mo Bros et de Mo Sistas qui nous ont aidé à faire de notre 10e année une année réussie, a déclaré Ken Aucoin, directeur national de Movember au Canada. Que ce soit grâce aux moustaches ou aux défis Move, la campagne de financement et les conversations importantes sur la santé masculine se sont déroulées avec brio. La campagne ne dure qu'un mois, mais la Fondation Movember travaille sans relâche toute l'année. Elle finance des projets novateurs en santé masculine et accroît la sensibilisation afin que les hommes cessent de mourir prématurément. »

Cette année, pour accroître la sensibilisation et recueillir des fonds, notre communauté s'est dévouée dans diverses villes du pays par des moyens uniques et moustachus qui ont favorisé les conversations sur la santé masculine. Voici quelques faits saillants :

Movember et le hockey

Nous avons inauguré le 1er jour de Movember en assistant à des parties de hockey à Vancouver et à Edmonton. Dans les deux villes, les membres extraordinaires de nos comités Movember et des survivants nous ont aidés à donner vie à notre activation « Life without the men we love » (la vie sans nos êtres chers). Pendant les parties, ils sont venus remplacer les cartons illustrant des scènes de la vie qui avaient été placés sur les sièges pour montrer comment Movember sauve des vies et permet aux hommes de rester auprès de leurs êtres chers et de vivre ces moments clés.

Handle Bar Hockey : un tournoi de hockey de 24 heures

Le tournoi de 24 heures, le « Handle Bar Hockey » organisé à Fort McMurray, a donné lieu à une collecte de fonds incroyable. Les équipes ont rivalisé pour recueillir des fonds pour Movember et ont ainsi amassé plus de 20 000 $ de dons.

Fête du 10e anniversaire de Movember

Cette année a marqué 10 ans de moustaches au Canada. Pour souligner ce moment mémorable, nous avons organisé une fête d'anniversaire au siège social de Movember à Toronto à laquelle ont participé des membres de la communauté Mo, anciens et nouveaux. Depuis la décoration de chapeaux de fête, la sculpture de glace en direct jusqu'à la soirée de danse, en passant par le gâteau à trois étages et la présence d'un magicien, nous avons célébré en grand ces 10 ans de sensibilisation à la santé masculine et de collecte de fonds pour cette cause au Canada.

Marathon 24 heures au banc d'exercice

Dans l'esprit de Movember, le programme Man Up for Mental Health a organisé « Lift Off », un marathon de 24 heures au banc d'exercice qui a clôturé le mois. Les participants se sont inscrits pour soulever cinq millions de livres sur deux jours et recueillir des fonds pour Movember. Man Up for Mental Health est un programme dirigé par les étudiants pour promouvoir la santé mentale sur le campus; il s'adresse en particulier aux gars et vise une consommation responsable des substances et la communication entre les étudiants.

Rasage du père Noël

Le dernier jour de Movember, le père Noël a témoigné de son appui à la santé masculine en rasant sa grosse barbe blanche pour ne garder qu'une moustache. En raison de son grand âge, le père Noël sait combien il est important de prendre soin de sa santé. Pour nous aider à sensibiliser la population et dans un dernier effort pour notre campagne, nous nous sommes rendus chez nos amis les barbiers d'OGX pour un rasage en douceur. Personnellement, nous pensons que le père Noël est plus beau avec une moustache.

Faits hirsutes

Nous avons sondé notre communauté et observé des faits intéressants concernant nos Mo Bros et nos Mo Sistas. Lorsque nous leur avons demandé leur avis sur les moustaches, 66 % des femmes ont répondu qu'elles aimaient soit la moustache, soit ce qu'elle représente. Pour ce qui est des défis Move, 42 % des répondants ont voté pour la marche, l'aviron et la natation étant les activités les moins courantes. Enfin, la moustache poivre et sel est celle que nous avons le plus souvent vue, dans une proportion de 32 %.

Chrono 24 heures

Dans une dernière « course vers le fil d'arrivée », nous avons organisé un événement « Move » de 24 heures à Montréal. Des équipes ont rivalisé pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres sur toutes sortes d'appareils cardio et se renseigner sur la santé masculine et la santé mentale.

Même si le mois de Movember est terminé, il n'est pas trop tard pour participer. Soyez de ceux qui agissent et faites un don à Movember.com, ou faites le cadeau de la santé masculine cette année pendant la période des Fêtes en offrant un article de la collection Movember de la Fondation Movember. Toutes les recettes des ventes vont à la Fondation. Faites vos achats ici!

À propos de la Fondation Movember

La Fondation Movember est le seul organisme caritatif mondial voué exclusivement à la santé masculine. Elle finance plus de 1 200 projets novateurs dans 21 pays du monde. Jusqu'à ce jour, la Fondation a créé un mouvement pour la santé masculine auquel participent plus de cinq millions de personnes qui appuient des programmes dans les domaines importants suivants : le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide. Notre travail n'est pas terminé. Soyez de ceux qui agissent et rendez-vous à Movember.com pour faire un don ou participer. Ensemble, nous pouvons empêcher les hommes de mourir trop jeunes, prématurément.

