L'InterContinental Grand Stanford Hong Kong élu plusieurs fois Meilleur hôtel d'affaires de luxe du monde

HONG KONG, 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- L'InterContinental Grand Stanford Hong Kong a de nouveau triomphé lors du gala de la grande finale des World Travel Awards (WTA) 2017, qui s'est tenue au Vietnam, remportant le trophée le plus prestigieux de Meilleur hôtel d'affaires de luxe du monde.

Alexander O. Wassermann, le directeur général de l'InterContinental Grand Stanford Hong Kong, a déclaré : « C'est un immense plaisir que d'être récompensés d'un prix aussi important deux années de suite. Cela reflète véritablement notre volonté d'offrir à nos clients des moments marquants et d'exception. Nous avons récemment réalisé un projet de réfection de 43 millions d'USD et donné une seconde jeunesse aux 572 chambres. Nous allons conclure un partenariat avec Theo Randall, le célèbre chef étoilé britannique et mettre en place un nouveau et brillant concept de restauration dans le paysage gastronomique de Hong Kong. Ceci témoigne de notre souhait d'offrir l'excellence à nos clients en réinventant en permanence nos services, pour satisfaire et surpasser les attentes des clients aujourd'hui, comme dans les années à venir. »

« Nous sommes ravis que notre établissement de 36 ans ait de nouveau reçu cette inestimable distinction, reconnaissant notre place de leader parmi les hôtels d'affaires de luxe du monde entier. Le prix récompense les efforts collectifs de mon équipe pour assurer de façon constante une authentique hospitalité, dont je suis très fière », a ajouté Paddy Lui, la directrice générale de Stanford Hotels International, la société à laquelle appartient l'InterContinental Grand Stanford Hong Kong.

Les WTA ont été créés en 1993 pour récompenser l'excellence dans le secteur des voyages et du tourisme, et en sont à leur 24e édition. Décrits comme « les Oscars de l'industrie touristique », ses prix sont décernés par les votes du public et de professionnels du tourisme du monde entier.

À propos de l'InterContinental Grand Stanford Hong Kong

Niché au coeur du quartier commerçant, d'affaires et de loisirs de Tsimshatsui East, l'InterContinental Grand Stanford Hong Kong offre un accès facile à la ville et constitue un bon point d'entrée pour visiter la Chine. Disposant de 572 chambres offrant des vues spectaculaires sur la ville et le magnifique Port Victoria, l'hôtel compte quatre restaurants de grande qualité, du Hoi King Heen et sa célèbre cuisine cantonaise au Mistral et ses excellentes spécialités italiennes, en passant par le buffet contemporain international du Cafe on M et le Tiffany's New York Bar, qui propose l'un des plus grands choix de whiskies de la ville. Il est également équipé d'une piscine extérieure chauffée, d'un centre de fitness et de salles de réunion aux équipements ultramodernes.

www.hongkong.intercontinental.com

