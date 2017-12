iQFlow de Franke : la révolution dans la préparation du café







AARBURG, Suisse, December 13, 2017 /PRNewswire/ --

Franke recourt depuis toujours au meilleur de la technologie pour garantir une qualité de boisson optimale. Aujourd'hui, Franke va encore plus loin avec iQFlow, un système résolument innovant qui révolutionne le concept de l'espresso traditionnel.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/618572/iQFlow_Franke_Coffee_Systems.jpg )



Pour obtenir des boissons parfaites, les systèmes professionnels actuels doivent souvent procéder à des ajustements de la mouture du moulin. Le système d'extraction de café intelligent iQFlow de Franke s'affranchit de cette contrainte et présente de nombreux avantages :

Avantage 1 : iQFlow permet de définir pour chaque produit le profil gustatif souhaité grâce au préréglage du temps de préparation.

Avantage 2 : iQFlow offre une variété d'arômes inégalée avec la pression constante maintenue durant tout le temps d'extraction.

Avantage 3 : chaque profil gustatif est assuré en temps réel.

Avantage 4 : plus besoin d'ajuster le moulin.

Avantage 5 : iQFlow offre une qualité de café en tasse premium constante. Jour après jour. Tasse après tasse.

Le système iQFlow représente un véritable allié pour les baristas et les exploitants de café, non seulement avec la possibilité de définir les profils gustatifs en temps réel, mais aussi en assurant une qualité de café en tasse premium constante. Franke devient ainsi la référence en matière d'extraction et réinvente la notion de profil gustatif.

En savoir plus sur iqflow.franke.com

À propos de Franke Coffee Systems

Franke Coffee Systems est un fournisseur mondial de solutions professionnelles de café. Notre gamme de produits comprend des machines tout automatiques et semi-automatiques, des machines à espresso traditionnelles et à capsules ainsi que des machines à filtration. Notre passion pour la meilleure qualité de café nous motive à faire évoluer l'expérience client grâce à des innovations à la pointe de la technologie. En savoir plus sur http://www.franke.com

Images presse

http://media.pprmediarelations.ch/franke

Contact médias

Franke Kaffeemaschinen AG

Caroline Martin

caroline.martin@franke.com

+41-62-787-32-81

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 04:00 et diffusé par :